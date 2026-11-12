gençlerin inovasyonları Dakar’da spor ve teknolojiyle uluslararası platformda buluştu

Dakar 2026'da gençlerin çözümleri sergilendi:

Samsung Electronics ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) iş birliğiyle yürütülen Solve for Tomorrow programı kapsamında Türkiye'yi temsil eden Oilsorb ekibi, Dakar 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları çerçevesinde geliştirdikleri çözümü uluslararası izleyici ve katılımcılarla buluşturdu. Afrika kıtasında düzenlenen ilk Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda genç inovasyoncular projelerini tanıtarak geri bildirim alma ve yeni iş birlikleri kurma fırsatı yakaladı.

Sergi, gençlerin hem teknik becerilerini hem de toplumsal fayda odaklı yaklaşımlarını görünür kıldı; ziyaretçiler projelerin doğuş hikâyelerini, karşılaşılan zorlukları ve uygulanabilirliklerini yakından inceleme şansı buldu.

Oilsorb ve diğer küresel elçilerin katkıları:

Türkiye'den katılan Oilsorb ekibi, Solve for Tomorrow küresel elçileri arasında yer aldı ve Dakar'da geliştirdikleri çözümü stantta sergiledi. Ekipten Ela Aksoy, programın kendilerine teknik bilgi kazandırdığını ve mentor desteğiyle fikri uygulanabilir bir projeye dönüştürme olanağı sunduğunu vurguladı: "Çevremizde gördüğümüz sorunlara çözüm üretmek istedik. Solve for Tomorrow sayesinde teknik beceriler kazandık ve mentorlarımızla birlikte çalışarak fikrimizi uygulanabilir bir çözüme dönüştürene kadar geliştirmeye devam ettik. Dakar’da ortaya koyduğumuz çalışmayı sergilemekten gurur duyuyoruz."

Güney Afrika'dan Brick Beast ekibinden Kukhanya Mbebe ise Dakar'daki etkileşimlerin yeni fikirler ve anılar kazandırdığını belirtti: "Farklı ülkelerden öğrencilerle tanışmak, projelerini dinlemek ve kendi deneyimlerimizi paylaşmak benim için çok değerliydi." Bu tür deneyimler, gençlerin projelerini farklı bağlamlarda test etmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlıyor.

Programın hedefleri ve iş birliğinin önemi:

Solve for Tomorrow, 2010'dan bu yana gençlerin STEM alanındaki bilgi ve becerilerini toplumsal sorunlara çözüm üretmeye yönlendiren küresel bir inisiyatif. Program, eğitim ve mentorluk desteğiyle öğrencilerin fikir geliştirme ve uygulama süreçlerine katkı sunuyor. Samsung ve IOC iş birliği, programın "Spor ve Teknoloji" teması üzerinden gençlerin teknoloji ile toplumsal etki yaratmasını desteklemeyi hedefliyor.

Samsung Electronics Kurumsal Vatandaşlık Başkanı Eddie Cho konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’nda IOC ile birlikte verdiğimiz taahhüt, gençlere teknoloji ve spor aracılığıyla neler başarabileceklerini keşfetme fırsatları sunma sözümüzdü. Dakar’da bu sözümüz somut sonuçlara dönüşmeye başlıyor. Küresel elçilerimiz, okullarında ve yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunlara çözüm arayarak başladıkları yolculukta bugün geliştirdikleri projeleri dünyayla paylaşıyor. Gençlerin öğrendiklerini geliştirmelerine, özgüven kazanmalarına ve topluluklarında daha büyük bir fark oluşturmalarına yardımcı olmak için IOC ile iş birliğimizi sürdüreceğiz."

IOC Olympism365 Direktörü James Macleod ise programın gençlere sunduğu öğrenme ve ağ kurma fırsatını vurguladı: "Gençlik Olimpiyat Oyunları, sportif rekabetin çok ötesinde bir anlam taşıyor. Gençlerin kendilerini geliştirmelerine, birbirlerinden öğrenmelerine ve dostluk, saygı ve mükemmeliyet gibi Olimpiyat değerlerini deneyimlemelerine fırsat sunuyor. Şirket ile birlikte gençlerin bu ruhu spor sahalarının ötesine, günlük yaşamlarına ve topluluklarına taşımalarını desteklemeyi hedefliyoruz. Solve for Tomorrow elçilerinin Dakar’daki gençlerle buluşması, üreticilik, teknoloji ve spor bir araya geldiğinde nelerin mümkün olabileceğini göstermesi açısından değerli bir fırsat. Gençlerin Dakar’dan birbirlerinden ilham almış, yeni bağlantılar kurmuş ve olumlu değişim oluşturabileceklerine daha fazla inanmış olarak ayrılmalarını umuyoruz."

etkinlik programı ve geleceğe yönelik adımlar:

Corniche West Live Site alanında düzenlenen Solve for Tomorrow sergisi, 13 Kasım 2026'ya kadar ziyaretçilerini ağırlamayı planlıyor. Sergi kapsamında düzenlenen "Küresel Dönüşümün Merkezinde Gençler" başlıklı panel, Senegalli öğrencilerle program hedeflerinin paylaşılmasına aracılık etti ve teknoloji ile sporun günlük yaşam sorunlarına çözüm üretmedeki rolü tartışıldı. Ayrıca Kenya ve Lübnan'dan IOC Genç Liderleri ile gerçekleştirilen atölyeler, Afrika'daki yerel problemlere yönelik teknoloji temelli çözümler ile spor aracılığıyla sosyal değişim yaratan yaklaşımları bir araya getirdi.

Ağustos 2026'da başlatılan Solve for Tomorrow Impact Programı, genç inovasyoncuların fikirlerini geliştirmelerini ve bu fikirleri topluluklarında uygulanabilir projelere dönüştürmelerini desteklemeyi amaçlıyor. Programın Ocak 2028 sonuna kadar devam etmesi planlanıyor ve Samsung-IOC ortaklığı Paris 2024'ten Milano Cortina 2026'ya ve Los Angeles 2028'e uzanan uzun vadeli bir süreç içinde gençleri desteklemeye devam ediyor.

Sonuç olarak, Dakar'daki etkinlik gençlerin uluslararası ağ kurma, projelerini değerlendirme ve teknoloji ile sporun toplumsal etki potansiyelini keşfetme açısından önemli bir adım oldu. Oilsorb gibi ekiplerin deneyimleri, yerel sorunlara yeni çözümler geliştirilmesinde ve bu çözümleri daha geniş kitlelere ulaştırmada kilit rol oynuyor.

IOC OLYMPİSM365 DİREKTÖRÜ JAMES MACLEOD