Candu ile yeni bir safha: Türkiye-Kanada nükleer iş birliğinde fizibilite ve ön tasarım başladı

Anlaşmanın özeti

Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kanadalı AtkinsRéalis’in iştiraki Candu Energy Inc. arasında Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında yeni bir mutabakat anlaşması imzalandı. Taraflar, söz konusu anlaşmayla CANDU reaktör teknolojisi özelinde ön fizibilite çalışmalarının ardından gelecek aşama olan fizibilite ve ön tasarım mühendisliği (FEED) çalışmalarına geçileceğini duyurdu.

Anlaşmanın kapsamı:

İmzalanan “CANDU Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği Mutabakat Anlaşması”, projenin teknik ve ticari açıdan ayrıntılı bir şekilde incelenmesini hedefliyor. Çalışmalar kapsamında öncelikle Türkiye’de geliştirilebilecek bir nükleer santral projesinin fizibilite çalışmaları yürütülecek; saha seçimi, CANDU teknolojisinin sahaya uyarlanması ve santralin işletilmesine ilişkin teknik düzenlemeler değerlendirilecek.

Bunun yanı sıra projenin finansman yapısı ve ekonomik boyutu da fizibilite raporları içinde ele alınacak. Amaç, olası yatırım kararları için güvenilir veri setleri oluşturmak ve projenin sonraki aşamalarına yönelik net bir yol haritası hazırlamak olarak açıklandı.

İmzacı ve tanıklar:

Anlaşma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Doğa Bakanı Julie Dabrusin’in huzurunda gerçekleştirilen törenle imzalandı. Atılımı TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ve AtkinsRéalis Nükleer Enerji Başkanı Joe St. Julian resmî olarak imzaladı; AtkinsRéalis Başkanı ve Genel Müdürü Ian L. Edwards şahit olarak bulundu.

Yerlileştirme ve insan kaynağı odakları:

Anlaşma metni, çalışmaların yalnızca teknik fizibiliteyle sınırlı kalmayacağını; Türkiye’nin yerli sanayi kapasitesinin projeye katılımı ve ihtiyaç duyulan insan kaynağının geliştirilmesi başlıklarını da kapsadığını belirtiyor. Bu çerçevede yerlileştirme planları, eğitim ve yetkinlik geliştirme programları ile proje organizasyonu, uygulama takvimi, maliyet tahminleri ve risk değerlendirmelerine yönelik ayrıntılı analizler yapılacak.

Yetkililer, bu aşamanın yerli sanayinin projeye maksimum katılımını sağlayacak adımların planlanması bakımından kritik olduğunu vurguladı.

Süreç, hedefler ve önceki temaslar:

Bakan Alparslan Bayraktar sosyal medya açıklamasında, anlaşmanın Türkiye ile Kanada arasındaki güçlü iş birliğini teknik düzeyde ileri taşıdığını belirtti. Bayraktar, FEED aşamasına geçmenin saha seçimi, teknolojinin uyarlanması, işletme süreçleri ve finansman boyutu gibi kritik unsurların en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmesini sağlayacağını ifade etti.

Daha önce Mart ayı başında Bayraktar’ın Kanada ziyareti sırasında iki şirket arasında bir mutabakat zaptı imzalanmış; bu yeni anlaşma, o sürecin devamı niteliğinde olarak ön fizibilite çalışmalarının bir üst aşamaya taşınmasını öngörüyor. Ayrıca Bakan Bayraktar, Ankara’ya yaptığı ziyaret sırasında Kanada Başbakanı Mark Carney ile 22 Ekim’deki görüşmede Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson ile CANDU teknolojisinin uygulanabilirliğini ve teknik iş birliğini değerlendirdiklerini belirtmişti.

Taraflar, FEED aşamasından başlayarak sağlanacak teknik ve ticari verilerle nihai yatırım kararları için sağlam bir temel oluşturmayı ve Türkiye’nin nükleer enerji yol haritasını netleştirmeyi hedefliyor.

TÜNAŞ ile Candu Energy Inc. Arasında Anlaşma İmzalandı