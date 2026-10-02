Gençlerin vefası Marmaris'te gazileri duygulandırdı

öğrencilerden gazilere anlamlı jest

Marmaris Halıcı Ahmet Ukay Anadolu Lisesi'nin dokuzuncu sınıf öğrencileri, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında ilçede yaşayan gazilere yazdıkları mektuplarla duygusal bir buluşma gerçekleştirdi. Öğrencilerin kaleme aldığı saygı, sevgi ve minnet dolu satırlar, gaziler tarafından büyük bir titizlikle okundu.

mektupların teslim anı:

Sabah saatlerinde iki öğrenci tarafından Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şube Temsilcisi Gazi Azmi Özkan'a teslim edilen altı mektup, Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelinin eşlik ettiği ortamda açıldı. Teslim sırasında hazır bulunan Kıbrıs gazisi, emekli Deniz Astsubayı Orhan Menderes de mektupları birlikte okuyarak gençlerin düşüncesine ortak oldu. Özkan, öğrencilerin kendisini arayarak 'emanetimiz var' demesi üzerine apar topar geldiğini ve mektupları teslim aldıklarını anlattı.

gazilerin duyguları ve gelecek planı:

Okunan mektuplarda gazilere duyulan minnet ve gelecek nesillerin sorumluluğu öne çıktı; öğrenciler bugün güvenle bakabildikleri gelecek için gazilere ve şehitlere borçlu olduklarını ifade etti. Mektupları okurken gözleri dolan Azmi Özkan, öğrencilerin bu davranışının kendisini derinden etkilediğini belirterek "Gözlerim yaşardı, böyle bir şey tahmin etmiyordum" ifadelerini kullandı ve gençlere güven duyduğunu vurguladı.

Kıbrıs gazisi Orhan Menderes ise bir mektubu okuduktan sonra gençlerin vefasından gurur duyduğunu söyleyerek "Böyle güzel bir mektubu okuduğum zaman vatana yaptığımız görevin değerini anladım. Türkiye bu gençlerin sayesinde devamlı ileri gidecektir, bayrağımız gökten inmeyecektir" dedi.

Gaziler, yazılan mektupların kendileri için sadece duygusal bir anı olmadığını, aynı zamanda yaşadıklarını ve hatıralarını sonraki kuşaklara aktarmak açısından değerli olduğunu belirtti. Bu nedenle en kısa sürede gençlerle yeniden bir araya gelmek için program yapma kararı aldılar.

Özkan, mektupları özenle saklayacağını ve dernekte herkesin görebileceği bir yerde sergilemek üzere çerçeveleteceğini söyledi. Ayrıca gaziler öğrencileri okullarında ziyaret ederek teşekkür etmeyi ve küçük hediyelerle öğrencilere takdirlerini iletmeyi planlıyorlar.

MARMARİS'İN ÖĞRENCİLERİNDEN GAZİLERİ DUYGULANDIRAN MEKTUPLAR