Gençlerle Hisarcık'ta millet bahçesine çevre duyarlılığı kazandırıldı

etkinlikte neler yapıldı:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Millet Bahçesi alanında kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Temizlik çalışmasına öğrencilerle birlikte Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç, MYO Sekreteri Arif Köylü ve idari personel Muhammed Yücel de katıldı.

Katılımcılar topladıkları atıkları ayrıştırarak çevrenin korunması ve temiz tutulmasının önemine dikkat çekti. Etkinlik boyunca yürütülen çalışmalar, gençlerin ve kurum temsilcilerinin birlikte hareket ederek toplumsal duyarlılığı artırma hedefiyle gerçekleştirildi.

katılımcıların değerlendirmeleri ve kapanış:

Temizlik çalışmasının ardından Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık Gençlik Parkında öğrencilere çay ikramında bulundu. Program vesilesiyle MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş çevre farkındalığına ilişkin kısa konuşmalar yaparak etkinliğin amacını vurguladı.

Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi; düzenleyenler, benzer bilinçlendirme çalışmalarının sürekliliğine dikkat çekti.

HİSARCIK’TA MYO’DAN ÇEVRE TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ