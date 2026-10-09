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Gençlik için ortak masa: Bilecik'te üç kurumdan eşgüdüm adımı

Bilecik'te üç kurum ÇEDES projesi kapsamında gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimini destekleyecek ortak çalışmalar planladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gençlik için ortak masa: Bilecik'te üç kurumdan eşgüdüm adımı

Bilecik'te gençlerin gelişimi için kurumlar bir araya geldi

Bilecik Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, il düzeyinde gençlik çalışmalarının etkinleştirilmesi amacıyla üç kurum temsilcileri bir araya geldi. Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve İl Müftüsü Yusuf Dikmen katıldı.

Toplantının odağı:

Görüşmede öncelikli olarak "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerinin desteklenmesi ele alındı. Katılımcılar, gençlerin millî ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlanmasının önemine vurgu yaptı ve bu hedefler doğrultusunda eşgüdümlü çalışmanın gerekliliğini benimsedi.

Görüş alışverişi ve ortak adımlar:

Toplantıda kurumlar arasında yapılabilecek ortak çalışmalar masaya yatırılırken, gençlere yönelik faaliyetlerin daha etkin yürütülmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, kaynakların paylaşımı, programların koordinasyonu ve genç odaklı iş birliklerinin güçlendirilmesi yönünde mutabakat sağlamaya yönelik adımların atılacağını belirtti.

Sonuç olarak, Bilecik'teki kurumlar gençlik politikalarında iş birliğini önceliklendirme kararı aldı ve ÇEDES projesi çerçevesinde ortak çalışma imkânlarının geliştirilmesi konusunda süreci takip edeceklerini ifade etti.

BİLECİK’TE GENÇLER İÇİN ÜÇ KURUM TEK MASADA

BİLECİK’TE GENÇLER İÇİN ÜÇ KURUM TEK MASADA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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