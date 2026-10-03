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Genel kurulda Ankara ASKF önergesi reddedildi: salon gerginliği ve başkanlık yarışı

TASKK 20. Olağan Genel Kurulu'nda Ankara ASKF’nin yeniden üyeliği önergesi oy çokluğuyla kabul edilmedi; oylama sonrası salonda tansiyon yükseldi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Genel kurulda Ankara ASKF önergesi reddedildi: salon gerginliği ve başkanlık yarışı

TASKK genel kurulunda ankara askf üyeliği önergesi reddedildi:

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun (TASKK) Ankara'da yapılan 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yaklaşık 3 yıl önce konfederasyon üyeliğinden çıkarılan Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (Ankara ASKF) yeniden üyeliğe alınması için delegeler tarafından imzalanan önerge gündeme getirildi.

Gündemde yer alan madde üzerinde yapılan oylamada, Ankara ASKF'nin yeniden TASKK üyeliğine kabul edilmesi yönündeki önerge oy çokluğuyla kabul edilmedi. Kararın ardından delegeler arasında farklı görüşlerin öne çıktığı gözlendi.

oylama sonrası salon gerginliği:

Oylamanın hemen sonrasında bazı genel kurul üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı ve salonda tansiyon yükseldi. Divan başkanı AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, toplantının sağlıklı sürdürülmesi amacıyla güvenlik görevlilerini salona davet etti. Baykan, delegeleri sakin olmaya çağırırken güvenlik ekipleri olası olumsuzluklara karşı önlem aldı. Alınan önlemlerin ardından genel kurul çalışmalarına devam edildi.

başkanlık yarışının belirleyici rolü:

TASKK 20. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için iki aday yarışıyor ve gündem madde görüşmelerinin ardından başkanlık seçiminin yapılması bekleniyor. Seçimin sonucu, konfederasyonun önümüzdeki dönemdeki yaklaşımını ve üye ilişkilerindeki yönelimi etkileme potansiyeline sahip.

Yaşananlar, TASKK içinde görüş ayrılıkları bulunduğunu; ancak divanın müdahalesiyle toplantının rayına oturtulduğunu gösterdi. Önümüzdeki süreçte yapılacak başkanlık seçimi ve delegelerin tutumu, Ankara ASKF dosyasının geleceği ve konfederasyonun iç birliğine ilişkin belirleyici olacaktır.

TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYONU&#039;NUN (TASKK) ANKARA&#039;DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 20. OLAĞAN...

TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYONU'NUN (TASKK) ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 20. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA, YAKLAŞIK 3 YIL ÖNCE KONFEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILAN ANKARA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU'NUN (ANKARA ASKF) YENİDEN ÜYELİĞE ALINMASI İÇİN GENEL KURUL DELEGELERİNİN İMZALI ÖNERGESİYLE GÜNDEME GETİRİLEN MADDE, OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLMEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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