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Yusufeli yolunda kaza: uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

Yusufeli'de kamyonetin yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Hızır Beyaz hayatını kaybetti, iki çocuğu tedaviye alındı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yusufeli yolunda kaza: uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

Yusufeli'de kaza özeti:

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Cevizli köyü mezrası yolunda, dün gece saatlerinde bir kamyonetin yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Kazanın seyri ve yaralananlar:

Edinilen bilgilere göre, Hızır Beyaz (49) yönetimindeki 34 DVH 802 plakalı kamyonet Cevizli köyü mezrasına giderken kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Hızır Beyaz olay yerinde hayatını kaybetti; araçta bulunan çocukları Mert Ali Beyaz (19) ve Aybüke Beyaz (14) yaralandı.

Yaralıların durumuna ilişkin resmi sağlık raporu henüz paylaşılmasa da, her iki kardeşin de ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Arama kurtarma ve müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Yusufeli İtfaiyesi, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri zorlu arazi koşullarında arama kurtarma çalışması yürüttü. Ekipler, sedye yardımıyla uçurumdan çıkarma işlemi gerçekleştirerek yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.

Sürücü Hızır Beyaz'ın cansız bedeni de ekiplerin çalışması sonucu uçurumdan çıkarıldı. Kurtarma ekiplerinin müdahaleleri, bölgedeki sarp ve erişimi güç arazide yoğun çabayla tamamlandı.

ARTVİN’İN YUSUFELİ İLÇESİNDE CEVİZLİ KÖYÜ MEZRASINA GİDERKEN YAKLAŞIK 300 METRELİK UÇURUMA...

ARTVİN’İN YUSUFELİ İLÇESİNDE CEVİZLİ KÖYÜ MEZRASINA GİDERKEN YAKLAŞIK 300 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN ARAÇTAKİ BABA HAYATINI KAYBETTİ, İKİ ÇOCUĞU YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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