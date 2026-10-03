Sultanbeyli'de gençliğe yatırım: toplu spor tesisleri açıldı, iki kompleksin temeli atıldı

Toplu açılış ve temel atma töreni:

Sultanbeyli Belediyesi'nin hayata geçirdiği geniş çaplı spor yatırımları, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreniyle kamuoyuna tanıtıldı. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, ilçe protokolü, çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı. Törende hem hazırda tamamlanan tesisler açıldı hem de iki yeni kompleksin temeli atıldı.

Yapılan projeler ve tanıtımlar:

Tören kapsamında yaklaşık 7 bin metrekarelik Şehit Üsteğmen Rahim Çelik Spor Kompleksi ile ilçenin farklı noktalarında inşa edilen 15 çok amaçlı spor sahası ve Kış Spor Okulları resmi olarak hizmete girdi. Aynı programda Battalgazi ve Fatih Spor Kompleksleri için temel atma töreni yapıldı. Ayrıca Efeler Ligi'nde mücadele edecek Sultanbeyli Belediyespor Erkek Voleybol Takımının tanıtım lansmanı da törenin gündem maddeleri arasındaydı.

Bakan Bak'ın vurguları:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, konuşmasında sporun birleştirici gücüne dikkat çekti ve tesislerin Sultanbeyli'ye hayırlı olmasını diledi. Bakan Bak, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital bağımlılıktan ve diğer kötü alışkanlıklardan uzak durması için sporu etkin bir şekilde kullanıyoruz" dedi. Bakan, yapımı süren Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksinin "ocak ayının sonuna kadar" tamamlanarak ilçeye kazandırılacağını belirtti ve Belediye Başkanı Ali Tombaş ile emeği geçenleri tebrik etti.

Belediye başkanının hedefleri:

Başkan Ali Tombaş, Sultanbeyli'nin genç nüfus potansiyeline vurgu yaparak yatırımların süreceğini söyledi. Tombaş, Mahallelere kazandırılan 15 sahayı Bakanlık desteğiyle 30'a çıkarma hedefi ile yaz spor okullarında ulaşılmış 15 binin üzerinde genç sayısını Kış Spor Okulları ile yıla yaymayı ve belediye bünyesindeki 7 bin lisanslı sporcu sayısını 20 bine çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti. Şehidin adını taşıyan kompleksle ilgili olarak da anma ve spor altyapısı vurgulandı.

Vali Gül'ün değerlendirmesi:

İstanbul Valisi Davut Gül, her mahallede yürüyüş mesafesinde spor tesislerinin bulunmasının önemine işaret etti: "Bu imkânlar sayesinde çocuklarımız kötü alışkanlıklardan korunur, özgüvenli ve sağlıklı nesiller olarak yetişir." Vali Gül, İstanbul genelinde okullarda spor kulüpleri kurularak lisanslı öğrenci sayısının 840 binden 1 milyon 500 bine çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek yatırımları gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesimiyle tesislerin açılışı ve temel atma töreni tamamlandı. Program, katılımcı sporcularla çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN DEV SPOR YATIRIMLARI İÇİN TOPLU AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİ DÜZENLENDİ