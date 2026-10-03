Faili meçhul cinayetlerde yeni gelişme: Köksal Kol ve Mehmet Kaplan dosyası yeniden açıldı

Dosyada yeni tanık ve delil hareketliliği

12 yıldır çözülmeyi bekleyen dosyada önemli bir kırılma yaşandı. 26 Haziran 2014 tarihinde kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan ile ilgili dosyada, yeni tanık beyanları ve delillerin ortaya çıkması üzerine mahkemece daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırıldı.

Soruşturmada hangi adımlar atıldı:

Soruşturmayı yürüten makamların ulaştığı yeni bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan E.A. ve A.B., savcılık işlemlerinin ardından tutuklandı. Dosyada, iki kişinin öldürülerek gömüldüğüne ilişkin yeni delil ve beyanlara ulaşıldığı belirtildi.

Yargı sürecinde sonraki aşama:

Kovuşturmaya yer olmadığı kararının kaldırılmasıyla soruşturma yeniden derinleştirilecek. Önümüzdeki dönemde delil toplama, tanık beyanlarının doğrulanması ve adli incelemelerin yoğunlaşması bekleniyor. Tutuklanan şüpheliler hakkındaki iddiaların niteliği ve elde edilen yeni deliller, takip edilecek hukuki sürecin seyrini belirleyecek.

Olayın üzerinden geçen yıllara rağmen dosyada sağlanan yeni bilgi ve beyanlar, faili meçhul dosyalarda sürecin yeniden açılabileceğine ilişkin önemli bir örnek oluşturuyor. Yetkililer ve soruşturmayı takip eden kurumlar, elde edilen delillerin raporlanması ve dosyanın ileri hukuki aşamalara taşınması için çalışıyor.

Köksal Kol ve Mehmet Kaplan faili meçhul cinayetleri aydınlatıldı