Tortum'da cep telefonu kamerası dağ keçilerini kaydetti

görüntülerin ayrıntıları:

Erzurum’un Tortum ilçesinde, yaban hayatının önemli türleri arasında yer alan dağ keçileri, Erzurum-Artvin karayoluna yakın bir bölgede vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Görüntüde, kayalık ve sarp arazide bir süre ilerleyen keçiler daha sonra gözden kayboldu. O anları fark eden yöre sakinleri, cep telefonlarıyla kaydı alarak doğadaki bu türlerin varlığını belgeledi.

doğal yaşamın görünürlüğü ve etkileri:

Bu tür gözlemler, bölgedeki yaban hayatının yerel ölçekte ne denli canlı olduğunu gösteriyor. Vatandaş kayıtları aynı zamanda doğal yaşamın gündelik yaşam alanlarına yakın noktalarda da kendini gösterebildiğini ortaya koyuyor.

Paylaşılan görüntüler, yerel halkın doğaya ilişkin farkındalığını artırma ve yaban hayatının korunmasına dair fark oluşturma açısından önem taşıyor. Benzer kayıtlar, bölgedeki yaban hayatı ve insan etkinliklerinin etkileşimini izlemede yararlı birer belge niteliği taşıyor.

ERZURUM’UN TORTUM İLÇESİNDE, YABAN HAYATININ ÖNEMLİ TÜRLERİ ARASINDA YER ALAN DAĞ KEÇİLERİ, ERZURUM-ARTVİN KARAYOLUNA YAKIN BİR BÖLGEDE GÖRÜNTÜLENDİ.