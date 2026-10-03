Beşiktaş başkanı Adalı: MHK’deki çarpıklığa karşı verdiğimiz mücadele haklı çıktı

Beşiktaş genel kurulunda öne çıkan başlıklar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2026 Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün sportif ve mali durumu ile ilgili kapsamlı açıklamalar yaptı. Adalı, Türk futbolunda tartışma yaratan konulara değinerek, MHK sürecinden kadro yapılanmasına, banka borçlarından Dikilitaş Projesi'nin getireceği gelirlere kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulundu.

MHK ve adalet vurgusu:

Adalı, konuşmasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili eleştirilerini tekrar gündeme taşıdı. Hakem hatalarının Beşiktaş'ın liderliğe yükselmesini geciktirdiğini belirtirken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının kulüplerinin haklılığını pekiştirdiğini söyledi. Adalı, göreve geldikleri günden beri MHK’yi işaret ettiklerini ve 'Kendisi MHK Başkanı olduğu sürece, Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını' ifade ettiklerini aktardı.

Beşiktaş'ın, MHK'daki çarpık yapılanmaya karşı en yüksek perdeden muhalefet eden ve mücadeleyi sürdüren kulüp olduğunu belirten Adalı, 'Tarih Beşiktaş’ı bir kez daha haklı çıkardı' sözleriyle bu durumu özetledi. Başkan, camianın desteğine değinerek 'Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sahalarda çifte standart uygulanmamasını, iyi oynayanın, hak edenin kazanmasını istiyoruz' şeklinde konuştu.

Kadro yapılanması ve sportif başarı:

Adalı, futbol takımının sezona güçlü bir başlangıç yaptığını, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 tur atlayarak gruplara kaldıklarını ve Avrupa'da da etkili bir oyun sergilediklerini vurguladı. Maçlarda ve sokakta gördüğü taraftar heyecanından söz eden başkan, ligin en iyi futbolunu oynayan takım iddiasını korudu.

Kadro konusunda ise yapılan operasyonları detaylandırdı: göreve geldiklerinde kadro değeri 140 milyon euro olan bir ekip devraldıklarını, yapılan satışlar ve temizlemeler sonrası bonservis harcamalarıyla kadro değerini 273.5 milyon euro seviyesine çıkardıklarını açıkladı. Adalı, kadrodan kalıcı olarak 34 oyuncunun gönderildiğini; bu oyunculardan sadece 3'ünün kendi dönemlerinde bonservis ile transfer edildiğini belirtti ve yapılan temizlemenin maliyetinin yönetim tarafından karşılandığını ifade etti.

Başkan, 'Bugün oyuncularımız Beşiktaş’a ciddi gelir getirebilecek seviyede ve kapasitede. Adaletli bir futbol ortamı sağlandığında şampiyon olacağımıza inanıyoruz' diyerek hem takımın kalite seviyesini hem de hedeflerini özetledi.

Mali düzeltmeler, borç ve nakit akışı:

Adalı, göreve geldikleri 1.5 yıllık dönemde yapılan mali hamleleri ve ödemeleri rakamlarla anlattı. Yönetimin bu süre içinde toplam 466 milyon euro ödeme yaptığını, bu periyodun bankalara ve diğer yükümlülüklere yönelik düzenlemeleri kapsadığını söyledi. Banka borçlarını göreve geldiklerinde 128 milyon dolar seviyesinden 53 milyon dolara indirdiklerini; geçen yıl ödedikleri faiz tutarı 51 milyon euro iken bu yıl yalnızca 5 milyon euro faiz ödeyeceklerini paylaştı. Adalı, Bankalar Konsorsiyumu borcunun devralınması sürecindeki fark sayesinde yıllık faiz yükünün dramatik biçimde azaldığını vurguladı.

Başkan, kulübün sadece borç artışı olarak görülmemesi gerektiğini; yapılan harcamaların bir kısmının aktif değer artışı olduğunu belirterek 1.5 yılda kulübe 82 milyon euro bonservis geliri sağlandığını, ayrıca 17 oyuncunun milli takımlara gönderilerek kulübün değerini artırdığını aktardı.

Dikilitaş projesi ve gelir beklentileri:

Adalı, Beşiktaş'ın mali geleceğinde önemli yer tutacak Dikilitaş Projesi'nin detaylarını paylaştı. Projenin bugünkü değeriyle toplam 8.5 milyar lira gelir getireceğini, bunun 2.1 milyar lirasını şimdiden tahsil ettiklerini ve kalan 6.4 milyar liralık kısmın kulübe ilerleyen dönemde akacağını söyledi. Bu gelirin bir bölümünün kalan 53 milyon euro banka borcunun ödenmesinde kullanılacağını ve 5 yıl içinde banka borçlarının tamamen kapatılmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca projeyle Şişli'de öğrenci yurdu inşa edileceğini ve Dikilitaş için temel atma töreninin seçimin ardından en kısa sürede düzenleneceğini duyurdu.

Gelir artışları, sponsorluk ve taraftar projeleri:

Başkan, stadyum gelirlerinin 4.5 milyar lirayı aştığını, Kartal Yuvası cirosunun yaklaşık yüzde 300 arttığını ve GenBeşiktaş projesiyle 2 binden fazla gencin genel kurul üyesi yapıldığını aktardı. Sponsorluk ve reklam gelirlerinin toplamının yaklaşık 90 milyon euro seviyesine ulaştığını paylaşan Adalı, forma sponsoru ile ilgili gelişmelerin TMSF’ye devredilen şirket üzerinden yakın takibe alındığını söyledi.

Konuşmasını genel kurulu seçimli toplantıya davet ederek sonlandıran Adalı, personel ve sporculara ödeme konusunda 'Bir kez olsun ödeme sorunu yaşamadık' ifadelerini kullandı. Yeni yönetimle birlikte istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedeflediklerini vurguladı ve görevi sonlanan yöneticilere teşekkür etti.

Genel kurulda aktarılan rakamlar ve açıklamalar, kulübün sportif rekabetini sürdürürken mali disipline öncelik verdiği mesajını net biçimde ortaya koydu. MHK sürecindeki tartışmalar ve Dikilitaş gibi projeler, Beşiktaş'ın önümüzdeki dönemde finansal ve sportif hedeflerine yön verecek ana gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NÜN 2026 YILI OLAĞAN İDARİ VE MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI, HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NDE DÜZENLENİYOR. SİYAH-BEYAZLI KULÜBÜN BAŞKANI SERDAL ADALI DA GENEL KURULDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.