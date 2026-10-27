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Genel müdür Fidan'dan özel harekat birimine değerlendirme ziyareti

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret ederek Hüseyin Ediz Tercanoğlu'ndan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Genel müdür Fidan'dan özel harekat birimine değerlendirme ziyareti

Genel müdürün ziyareti

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Özel Harekat Başkanı Hüseyin Ediz Tercanoğlu tarafından yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi alınarak değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

çalışma ve değerlendirme:

Toplantıda başkanlık faaliyetlerinin kapsamı, operasyonel hazırlık ve personel eğitimi gibi konular ele alındı. Genel Müdür Fidan, yürütülen çalışmaların durumu hakkında sunum dinleyip notlar aldı ve faaliyetlerin koordinasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

personele teşekkür ve mesaj:

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Genel Müdür Fidan cesaretleri ve sarsılmaz iradeleriyle görev yapan Özel Harekat mensupları ile bir araya gelerek özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret, başkanlık ile merkez yönetimi arasındaki bilgi akışını güçlendirmeyi ve operasyonel etkinliğin sürdürülmesine yönelik adımların değerlendirilmesini amaçladı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN, ÖZEL HAREKAT BAŞKANLIĞINI ZİYARET EDEREK, YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN, ÖZEL HAREKAT BAŞKANLIĞINI ZİYARET EDEREK, YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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