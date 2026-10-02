Dolar 49,1361 +0,12%
Euro 55,3374 +0,22%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.585,39 -0,80%
EUR/USD 1,1264 +0,17%
Brent Petrol 102,16 -0,15%
--°

Erzurum'da masada kuşaklar: satrançla deneyim ve paylaşım

Erzurum'da düzenlenen turnuvada 65 yaş üstü satranç tutkunları ile sağlık çalışanları aktif yaşlanma ve kuşaklararası paylaşımı güçlendirdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 18:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da masada kuşaklar: satrançla deneyim ve paylaşım

Erzurum'da kuşaklar satranç masasında buluştu:

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi, Erzurum Şehir Hastanesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Farklı Nesil, Farklı Deneyim Satranç Turnuvası, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlikte 65 yaş üstü satranç tutkunları ile sağlık çalışanları aynı masada buluştu.

Turnuva ortamı ve katılım:

Akpınar Çay Evi'nde her gün satranç oynayan yaşlı katılımcılarla sağlık personelinin karşılaştığı organizasyonda rekabetin yanında dostluk, paylaşım ve kuşaklar arası deneyim aktarımı ön plana çıktı. Etkinliğe yaklaşık 50 kişi katıldı ve oyunların yanı sıra sohbetlerle de kuşaklar arası bağlar güçlendirildi.

Açılış konuşmaları Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. E. Füsun Karaşahin ve Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu tarafından yapıldı.

Satrançla aktif yaşlanma ve kuşaklararası dayanışma:

Etkinlik, sağlıklı yaşlanmanın önemli unsurlarından biri olarak vurgulanan hayatın içinde aktif kalma bilincinin artırılmasını amaçladı. Satranç aracılığıyla zihinsel ve sosyal etkinliklerin desteklenmesi, genç ve yaşlı katılımcılar arasında iletişim kanallarının açılması ve deneyim paylaşımının teşvik edilmesi hedeflendi.

Turnuvada dile getirilen "Yaşın değil, hamlenin önemi var" mesajı, yarışmanın sportif yönünün ötesinde kuşaklar arası dayanışma ve karşılıklı öğrenme vurgusunu öne çıkardı. Organizasyon, bölgedeki benzer etkinliklerin önemine dikkat çekerken aktif yaşam ve toplumsal katılım konularında farkındalık oluşturdu.

ERZURUM’DA DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ KAPSAMINDA &quot;FARKLI NESİL, FARKLI DENEYİM SATRANÇ TURNUVASI&quot;...

ERZURUM’DA DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ KAPSAMINDA "FARKLI NESİL, FARKLI DENEYİM SATRANÇ TURNUVASI" DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Geleceğe ilham veren buluşma: Kavak'ta gaziler ve genç sporcular bir araya geldi
images

Atatürk Üniversitesi, global rekabette konumunu güçlendirdi: Türkiye'de iki basa...
images

Etü ilk başvuruda THE 2027 sıralamasına girerek uluslararası alanda yer aldı
images

Etü'de IAESTE ile küresel staj ve değişim fırsatları tanıtıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

SOLOTÜRK sahnede rol model oldu: gençlere gökyüzünü hedefleyin çağrısı

Sağlık yatırımlarında Türkiye ile eşgüdüm: Girne ve Güzelyurt devlet hastaneleri açıldı

Maraş ve ekibi Aydın Sanayi Odası seçimlerinde yeniden güven tazeledi

Bodrum’da kantinlere kapsamlı zabıta denetimi: ruhsatsız işletmeler ve tarih geçmiş ürünler tespit edildi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı