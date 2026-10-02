Erzurum'da masada kuşaklar: satrançla deneyim ve paylaşım

Erzurum'da kuşaklar satranç masasında buluştu:

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi, Erzurum Şehir Hastanesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Farklı Nesil, Farklı Deneyim Satranç Turnuvası, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlikte 65 yaş üstü satranç tutkunları ile sağlık çalışanları aynı masada buluştu.

Turnuva ortamı ve katılım:

Akpınar Çay Evi'nde her gün satranç oynayan yaşlı katılımcılarla sağlık personelinin karşılaştığı organizasyonda rekabetin yanında dostluk, paylaşım ve kuşaklar arası deneyim aktarımı ön plana çıktı. Etkinliğe yaklaşık 50 kişi katıldı ve oyunların yanı sıra sohbetlerle de kuşaklar arası bağlar güçlendirildi.

Açılış konuşmaları Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. E. Füsun Karaşahin ve Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu tarafından yapıldı.

Satrançla aktif yaşlanma ve kuşaklararası dayanışma:

Etkinlik, sağlıklı yaşlanmanın önemli unsurlarından biri olarak vurgulanan hayatın içinde aktif kalma bilincinin artırılmasını amaçladı. Satranç aracılığıyla zihinsel ve sosyal etkinliklerin desteklenmesi, genç ve yaşlı katılımcılar arasında iletişim kanallarının açılması ve deneyim paylaşımının teşvik edilmesi hedeflendi.

Turnuvada dile getirilen "Yaşın değil, hamlenin önemi var" mesajı, yarışmanın sportif yönünün ötesinde kuşaklar arası dayanışma ve karşılıklı öğrenme vurgusunu öne çıkardı. Organizasyon, bölgedeki benzer etkinliklerin önemine dikkat çekerken aktif yaşam ve toplumsal katılım konularında farkındalık oluşturdu.

ERZURUM’DA DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ KAPSAMINDA "FARKLI NESİL, FARKLI DENEYİM SATRANÇ TURNUVASI" DÜZENLENDİ.