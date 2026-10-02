Tayfun blok 3 envantere girerken Roketsan test ve üretimi hızlandırdı

ROKETSAN TEKNOFEST Güneydoğu'da:

Türkiye’nin roket, füze ve mühimmat teknolojilerinde önde gelen kuruluşu ROKETSAN, TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde geniş bir ürün gamını ziyaretçilerle buluşturdu. HİSAR-O’dan ÇAKIR’a, mini akıllı mühimmatlardan ŞİMŞEK Uydu Fırlatma Sistemi’ne kadar birçok teknoloji saha ziyaretçisinin ilgisini çekti. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Şanlıurfa’daki yoğun ilgi ve gençlerin katılımından duydukları memnuniyeti vurguladı.

Tayfun Blok 3: testler ve seri üretim:

Murat İkinci, Tayfun Blok 3 ile ilgili olarak test çalışmalarının sürdüğünü ve bir taraftan da seri üretime başlandığını belirtti. İkinci, Blok 3'ün bu yıl içinde Blok 2 ile birlikte envantere alınmasının hedeflendiğini ifade etti. Blok 3 üzerine entegre edilen arayıcı başlığın, hareketli deniz hedeflerini tespit edip etkisiz hâle getirme kabiliyeti kazandırdığına dikkat çekildi. İkinci, Blok 3’ün envantere girmesinin Silahlı Kuvvetler için caydırıcılık bakımından önemli bir bileşen olacağını söyledi.

İHA-300 ve menzil etkisi:

İkinci, testleri süren İHA-300 süpersonik balistik füzesi için de envantere kısa zamanda girme beklentisini paylaştı. Mevcut durumda seri üretimde ve kullanımda olan 230 adet füzenin yaklaşık 150 kilometre menzile sahip olduğunu, İHA-300 ile birlikte İHA’larda mühimmat kullanım imkanının 300 kilometre civarına çıkacağını belirtti. Ayrıca İHA-300’ün F-16 ve Kızılelma gibi platformlarda da 500 kilometreye yakın etkinliğe sahip olacağına dikkat çekildi; bunun stratejik ve caydırıcı değeri vurgulandı.

Çelik Kubbe ve SİPER aileleri:

Çelik Kubbe projesinde ROKETSAN’ın vurucu güç oluşturan füzeleri ve silah sistemlerini ürettiğini söyleyen İkinci, Çelik Kubbe’nin seri üretimlerinin devam ettiğini aktardı. Blok 1 ve Blok 2 testlerinin sürdüğü, kısa süre içinde bunların da envantere alınmasının planlandığı belirtildi. Ayrıca anti-balistik özellikli füzelerin geliştirilmesine devam edildiği ve SİPER ailesinde kabiliyet artışı ile Ar-Ge faaliyetlerinde ciddi bir ivme sağlandığı ifade edildi.

2027 hedefleri ve ihracat:

ROKETSAN’ın 2027 stratejisine ilişkin konuşan İkinci, balistik ve seyir füzeleri, hava savunma sistemleri ve tank savarlar başta olmak üzere daha yüksek kabiliyetli yeni ürünlerle hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamayı hem de dost ve kardeş ülkelere ihracatı artırmayı hedeflediklerini söyledi. İkinci, 2027’de üretim kapasitesini artırarak dünyanın en iyi 50 savunma şirketi arasına girmeyi amaçladıklarını ifade etti.

İhracat tarafında hızlı bir büyüme öngördüklerini belirten İkinci, yeni ürünlerin platformlarla entegrasyonunun ve insansız sistemlerle birlikte satış potansiyelinin artacağını vurguladı. Yapılan üretim altyapısı yatırımlarının bir kısmının da ihracat potansiyeli için değerlendirileceği kaydedildi.

Gençlik ve motivasyon:

TEKNOFEST’te gençlerle bir arada olmanın kurum için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen İkinci, gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir parçası olmak istemesinin geleceğe dair güven verdiğini belirtti. Yağmurlu hava ve yoğun katılıma rağmen ilginin azalmadığını, bunun ROKETSAN’ın çalışmalarına ve ülke savunma sanayisine katkısının artarak süreceğine dair olumlu bir işaret olduğunu ifade etti.

ROKETSAN GENEL MÜDÜRÜ MURAT İKİNCİ