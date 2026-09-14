Gerede'nin Yağdaş köyünde ahşap ev küle döndü

Gerede'de ahşap ev alevlere teslim oldu

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Yağdaş köyünde bulunan bir ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin durumu fark ederek yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve zarar durumu:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında söz konusu ahşap ev kullanılamaz hale geldi; hasarın boyutu ekiplerin yaptığı ilk tespitlerle raporlanıyor.

Soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce inceleme başlatıldı. Olayla ilgili detaylı tespit çalışmaları devam ediyor ve soruşturma sonucu kamuoyuna bildirilecek.

Yetkililer ile köy sakinlerinden alınan bilgiler doğrultusunda olay yerinde yürütülen çalışmalarda, yangının diğer yapılara sıçramasının önlenmesinin, zamanında yapılan ihbar ve itfaiye müdahalesi sayesinde mümkün olduğu belirtildi.

BOLU'NUN GEREDE İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA AHŞAP EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ. YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.