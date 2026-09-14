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Eskişehir'de merdiven boşluğunda bulunan 81 yaşındaki kişi için şüpheli ölüm incelemesi

Eskişehir Odunpazarı'nda 7’nci kattan çıkan 81 yaşındaki İhsan D., merdiven boşluğunda düşerek hayatını kaybetti; belediye tabibi ölümü şüpheli buldu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de merdiven boşluğunda bulunan 81 yaşındaki kişi için şüpheli ölüm incelemesi

Olayın gelişimi:

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda, 7’nci kattaki 19 numaralı dairede yaşayan 81 yaşındaki İhsan D. evinden çıktığı sırada zemin kata kadar indiği ve merdiven boşluğunda dengesini kaybederek sert zemine düştüğü öğrenildi. Olay, binanın 81 dış kapı numaralı adresinde gerçekleşti.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde İhsan D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan müdahale ve tespitler:

Olay yerine gelen belediye tabibi tarafından yapılan ön incelemede, yaşlı adamın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti ve olay yeri inceleme ekipleri merdiven boşluğu ile bina çevresinde detaylı araştırma yaptı.

İhsan D.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi yapılmak üzere teslim edildi. Resmi soruşturmanın yönlendirilmesi için olay tutanaklarla kayıt altına alındı.

Ailenin tepkisi ve soruşturmanın boyutu:

Olayı öğrenen İhsan D.'nin kızı, görür görmez sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu; çevredekilerin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi. Acılı kadının 'Babam öldü' diye yükselen feryatları mahallede büyük üzüntü yarattı.

Polis ve olay yeri ekipleri, çevredeki vatandaşların ifadelerini aldı ve olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucuna göre netleşeceğini bildirdi ve soruşturma sürüyor.

Vatandaşların merak ettiği ve takip edeceği bir gelişme olarak, ön inceleme raporları ve adli tıp sonuçları toplu soruşturmanın yönünü belirleyecek.

ESKİŞEHİR&#039;DE 7&#039;NCİ KATTAKİ EVİNDEN ÇIKTIĞI ÖĞRENİLEN 81 YAŞINDAKİ İHSAN D., BİNANIN MERDİVEN...

ESKİŞEHİR'DE 7'NCİ KATTAKİ EVİNDEN ÇIKTIĞI ÖĞRENİLEN 81 YAŞINDAKİ İHSAN D., BİNANIN MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU. ŞAHSIN ÖLÜMÜ BELEDİYE TABİBİ TARAFINDAN 'ŞÜPHELİ' OLARAK DEĞERLENDİRİLİRKEN, OLAY YERİNE GELEN KIZININ "BABAM ÖLDÜ" FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI. OLAY, ODUNPAZARI İLÇESİNE BAĞLI VİŞNELİK MAHALLESİ ÖĞRETMENLER BULVARI ÜZERİNDE BULUNA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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