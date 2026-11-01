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Geri dönüş umut verdi: Osman Özköylü alınan beraberliği değerli buldu

Antalyaspor teknik direktörü Osman Özköylü, Iğdır FK deplasmanında 1-1 berabere kaldıkları maçta alınan puanın takım için önemli olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 18:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Geri dönüş umut verdi: Osman Özköylü alınan beraberliği değerli buldu

Antalyaspor deplasmanda Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında oynanan karşılaşmada Antalyaspor, deplasmanda Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan teknik direktör Osman Özköylü, alınan bir puanın takım için anlamlı olduğunu vurguladı.

Maç değerlendirmesi:

Özköylü, maçın genelinin ortada geçtiğini belirterek, Iğdır Futbol Kulübü'nün son dönem formuna dikkat çekti: "Bundan önceki son 9 maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik almış bir takım." Rakibin sahasında iyi oynayan bir ekip olduğunu söyleyen Özköylü, Antalyaspor'un ise yeni yeni kendini bulma sürecinde olduğunu ifade etti.

Savunma ve hücum analiz:

Teknik adam, ön bölgedeki oyuncular Serdar, Cihan ve Arda'nın etkili olduğunu, savunma arkalarına yaptığı koşular nedeniyle bu oyunculara alan vermemeye çalıştıklarını aktardı. Antalyaspor'un neredeyse hiç pozisyon vermediğini ancak bireysel hatadan gol yediğini belirterek bunun can yakıcı olduğunu söyledi. Özköylü, "Mağlup duruma düştüğümüz maçta en azından beraberliği aldık, bu bizim için önemli" diyerek oyuncularını kutladı.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ÖZKÖYLÜ, IĞDIR FK KARŞILAŞMASININ ARDINDAN, &quot;MAĞLUP DURUMA...

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ÖZKÖYLÜ, IĞDIR FK KARŞILAŞMASININ ARDINDAN, "MAĞLUP DURUMA DÜŞTÜĞÜMÜZ BİR MAÇTA EN AZINDAN BERABERLİĞİ ALDIK, BU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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