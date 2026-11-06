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Kuşadası'nda diyetisyen buluşmaları diyabete odaklandı

Kuşadası'ndaki Diyetisyen Buluşmaları'nın ikinci oturumu 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde düzenlendi; diyabet, sağlıklı beslenme ve insülin direnci konuşuldu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kuşadası'nda diyetisyen buluşmaları diyabete odaklandı

Kuşadası'nda diyabet odağında ikinci diyetisyen buluşması:

Kuşadası Belediyesi tarafından Güzelçamlı Sanat Evi'nde düzenlenen Diyetisyen Buluşmaları'nın ikincisi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlikte her yaş ve kesimden Kuşadalı yer aldı ve sağlık odaklı farkındalık hedeflendi.

Program akışı:

Günün ilk bölümünde saat 10.00-12.00 arasında katılımcıların vücut analizleri ve kontrolleri yapıldı. Öğleden sonra saat 14.00-15.00 arasında Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan tarafından 'Diyabeti Tanıyalım, Diyabette Sağlıklı Beslenme' başlıklı bir eğitim verildi. Program, saat 15.00-16.00 arasındaki değerlendirme bölümünde katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Eğitimde ele alınan konular:

Eğitim süresince diyabetli bireylerde doğru beslenmenin önemi ve insülin direncinin ne olduğu ele alındı. Arıcan, şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini, fazla kiloların diyabet riskiyle ilişkisini ve diyabetten korunma yöntemlerini katılımcılara detaylı biçimde anlattı. Dengeli beslenmenin korunmadaki rolü vurgulandı.

Kuşadası Belediyesi'nin düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği Diyetisyen Buluşmaları'nda sabah vücut analizleri ve kontroller yapılırken, öğleden sonraları beslenme eğitimleri düzenleniyor. Serinin bir sonraki etkinliğinde 'Fonksiyonel Besinler, Mutfağımızdaki Eczane' konusu ele alınacak.

KUŞADASI BELEDİYESİ TARAFINDAN GÜZELÇAMLI SANAT EVİ’NDE DÜZENLENEN DİYETİSYEN BULUŞMALARI’NIN...

KUŞADASI BELEDİYESİ TARAFINDAN GÜZELÇAMLI SANAT EVİ’NDE DÜZENLENEN DİYETİSYEN BULUŞMALARI’NIN İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ DOLAYISIYLA DİYABETİN ELE ALINDIĞI ETKİNLİKTE, UZMAN DİYETİSYEN AYSEN ARICAN KATILIMCILARA DİYABETTE SAĞLIKLI BESLENME, ŞEKER TÜKETİMİ VE İNSÜLİN DİRENCİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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