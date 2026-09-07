Germencik'te okullar geleceğe temiz ve güvenli adımlarla hazırlanıyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okullarda hazırlık çalışmaları hız kazandı. Germencik Belediyesi ekipleri, öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul bahçeleri ve çevrelerinde kapsamlı temizlik faaliyetleri yürütüyor.

çalışmaların kapsamı:

Ekipler, okul bahçelerindeki çöplerin toplanmasından çevre düzenlemelerine kadar farklı müdahaleler gerçekleştiriyor. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen faaliyetler arasında peyzaj temizliği, ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi ve çevre temizliği yer alıyor. Yapılan çalışmalarla okulların yeni eğitim-öğretim dönemine daha düzenli ve hijyenik koşullarda başlaması hedefleniyor.

belediyenin hedefi ve sürdürülebilirlik:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci adına yürütülen çalışmalarda, sürecin sadece yeni dönem öncesi değil eğitim öğretim dönemi boyunca da devam edeceği vurgulanıyor. Başkan Zencirci'nin açıklamasında, "Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerimizin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerine başlamaları için okullarımızın bahçe ve çevre temizliği çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin umudu olan evlatlarımız için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, temizlik çalışmalarının okulların günlük ihtiyaçlarına göre planlanarak dönem boyunca sürdürüleceğini belirtiyor; amaç, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında ders başı yapmasını sağlamak.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA OKULLARDA HAZIRLIKLAR HIZ KAZANDI. GERMENCİK BELEDİYESİ EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİN DAHA TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ORTAMDA EĞİTİMLERİNE BAŞLAMASI AMACIYLA OKUL BAHÇELERİ VE ÇEVRELERİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR.