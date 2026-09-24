Dolar 48,8471 +0,03%
Euro 55,7809 +0,22%
Bist 13.200,41 -0,39%
Altın Gram 6.781,44 -0,01%
EUR/USD 1,1396 +0,07%
Brent Petrol 98,25 +0,13%
--°

Germencik'ten Çin'e uzanan tanıtım köprüsü: başkan Zencirci misafirleriyle buluştu

Germencik İncir Festivali'nde Başkan Burak Zencirci, Tariş heyeti ve Çinli konuklarla Germencik incirinin Çin pazarında tanıtımı ve pazarlama yollarını ele aldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Germencik'ten Çin'e uzanan tanıtım köprüsü: başkan Zencirci misafirleriyle buluştu

Germencik incirinin uluslararası tanıtımında yeni adım

Germencik'te düzenlenen 22'nci İncir Festivali, ilçenin dünyaca ünlü incirinin yurt dışı pazarlarındaki görünürlüğünü artırma çabalarına ev sahipliği yaptı. Festival alanında Tariş İncir Birliği standında gerçekleştirilen görüşme, özellikle Çin pazarına yönelik tanıtım ve pazarlama adımlarının farklı aktörleriyle değerlendirilmesine zemin hazırladı.

Katılımcılar ve toplantı gündemi:

Festivalde bir araya gelenler arasında Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Behit, İhracat Departmanı Uzmanı Ege İnci, Sosyal Medya Uzmanı Enes Demirbaş ile ekip üyeleri Yan Zhang ve Zhouzhou yer aldı. Toplantıda amaç; Germencik incirinin daha geniş pazarlarda tanıtılması, üreticinin emeğinin uluslararası sofralara taşınması ve özellikle Çin pazarındaki tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesiydi.

Tanıtım ve festivalin rolü:

Görüşmenin ardından Tariş standı ve festival alanı gezilerek ilçenin yöresel ürünleri konuklara tanıtıldı ve ikram edildi. Katılımcılar, festivalin üreticiler ile alıcı ve tanıtım kanallarını buluşturan etkili bir platform olduğunu vurguladı. Germencik incirinin bilinirliğinin artırılması için sosyal medya, ihracat kanalları ve yerinde tadım etkinliklerinin birlikte yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Başkan Burak Zencirci, ziyaret ve çalışmalara katkı sunan Tariş heyetine teşekkür ederek, Germencik incirinin uluslararası pazarlarda daha görünür hale gelmesi amacıyla yürütülen çabaların devam edeceğini belirtti. Festivalin, tanıtım sürecine katkı sağlayan önemli bir buluşma noktası olmaya devam edeceği kaydedildi.

GERMENCİK’TE BU YIL 22’NCİSİ DÜZENLENEN İNCİR FESTİVALİ, İLÇENİN DÜNYACA ÜNLÜ İNCİRİNİN...

GERMENCİK’TE BU YIL 22’NCİSİ DÜZENLENEN İNCİR FESTİVALİ, İLÇENİN DÜNYACA ÜNLÜ İNCİRİNİN ULUSLARARASI PAZARLARDAKİ TANITIM ÇALIŞMALARINA DA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kültürel mirası dijitale taşıyan köprü: Altın El Sanatları Sanal Müzesi erişime...
images

Kapadokya Japonya’da ziyaretçilerin ilgisini topladı
images

Erzurum’da gün yüzüne çıkan Ahi Toman Baba kümbeti
images

Kültürpark’ta İZKİTAP-8: kuşakları buluşturan söyleşiler ve hatıratlar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mikro kredilerle yeni ufuk: BAU akademik yıl açılışında mikro yeterlilikler öne çıktı

Tekirdağ'da 7.5 senaryolu deprem tatbikatı için son hazırlıklar

Sultandağı'nda üreticilere kuşburnu ve badem üretiminde temel bilgiler aktarıldı

Takip sonucu yakalandı: Burdur'da kesinleşmiş 17 yıl cezası bulunan şüpheli teslim edildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği