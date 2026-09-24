Germencik'ten Çin'e uzanan tanıtım köprüsü: başkan Zencirci misafirleriyle buluştu

Germencik incirinin uluslararası tanıtımında yeni adım

Germencik'te düzenlenen 22'nci İncir Festivali, ilçenin dünyaca ünlü incirinin yurt dışı pazarlarındaki görünürlüğünü artırma çabalarına ev sahipliği yaptı. Festival alanında Tariş İncir Birliği standında gerçekleştirilen görüşme, özellikle Çin pazarına yönelik tanıtım ve pazarlama adımlarının farklı aktörleriyle değerlendirilmesine zemin hazırladı.

Katılımcılar ve toplantı gündemi:

Festivalde bir araya gelenler arasında Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Behit, İhracat Departmanı Uzmanı Ege İnci, Sosyal Medya Uzmanı Enes Demirbaş ile ekip üyeleri Yan Zhang ve Zhouzhou yer aldı. Toplantıda amaç; Germencik incirinin daha geniş pazarlarda tanıtılması, üreticinin emeğinin uluslararası sofralara taşınması ve özellikle Çin pazarındaki tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesiydi.

Tanıtım ve festivalin rolü:

Görüşmenin ardından Tariş standı ve festival alanı gezilerek ilçenin yöresel ürünleri konuklara tanıtıldı ve ikram edildi. Katılımcılar, festivalin üreticiler ile alıcı ve tanıtım kanallarını buluşturan etkili bir platform olduğunu vurguladı. Germencik incirinin bilinirliğinin artırılması için sosyal medya, ihracat kanalları ve yerinde tadım etkinliklerinin birlikte yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Başkan Burak Zencirci, ziyaret ve çalışmalara katkı sunan Tariş heyetine teşekkür ederek, Germencik incirinin uluslararası pazarlarda daha görünür hale gelmesi amacıyla yürütülen çabaların devam edeceğini belirtti. Festivalin, tanıtım sürecine katkı sağlayan önemli bir buluşma noktası olmaya devam edeceği kaydedildi.

GERMENCİK’TE BU YIL 22’NCİSİ DÜZENLENEN İNCİR FESTİVALİ, İLÇENİN DÜNYACA ÜNLÜ İNCİRİNİN ULUSLARARASI PAZARLARDAKİ TANITIM ÇALIŞMALARINA DA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.