Gerze'de kadına yönelik şiddete karşı haklar ve başvuru yolları öne çıktı

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü semineri:

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Gerze ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir bilgilendirme semineri düzenlendi.

Etkinlik, Gerze Yurt Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirildi ve ilgili yetkililer katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı.

ele alınan konular:

Seminerde, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yöntemler, değişik şiddet türleri ve şiddet riski taşıyanların başvurabileceği mekanizmalar üzerine görüşmeler yapıldı. Yetkililer ayrıca 6284 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında detaylı bilgi verdi.

sürdürülecek bilgilendirme çalışmaları:

Programda, toplumsal farkındalığın artırılmasının ve kadınların yasal hakları konusunda bilinçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Sinop İl Müdürlüğü, bu tür bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERZE İLÇESİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.