Tiyatro günleri Muğla'nın altı ilçesinde perdelerini açıyor:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Tiyatro Günleri, 20 Kasım 2026 - 14 Ocak 2027 tarihleri arasında altı ilçede izleyiciyle buluşacak. Etkinlik, farklı tür ve toplulukların eserlerini ilçelere taşıyarak kültür ve sanata erişimi genişletmeyi amaçlıyor.

Açılış ve etkinlik hedefi:

Tiyatro Günleri, 20 Kasım Cuma günü Milas Çok Amaçlı Salon'da başlayacak. Açılışı, Yankı Kumpanya'nın sahneleyeceği Aşkın Anatomisi yapacak. Programla, kent merkezlerinin yanı sıra ilçelerde yaşayan vatandaşların da tiyatroya düzenli erişimi hedefleniyor.

Etkinlik takvimi ve temsil detayları:

21 Kasım Cumartesi günü Fethiye Özer Olgun Sahnesi'nde Hayalhane Tiyatrosu Dört Duvar oyununu sahneleyecek. Aynı gün saat 14.00'te Bodrum Nurol Kültür Merkezi'nde Tiyatro Yarın, Arkadaşım Ben Geldim - Karagözün Cehaleti adlı oyunu izleyiciyle buluşturacak.

Program, 4 Aralık Cuma günü Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde Altın Kesit Tiyatrosu'nun Aldatma Karması oyunu ile sürecek. 19 Aralık Cumartesi ise Datça Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde Aykırı Tiyatro Konak adlı oyunu sahneleyecek.

Tiyatro Günleri, 14 Ocak 2027 Perşembe günü Marmaris Armutalan Kültür Merkezi'nde Karya Tiyatro Atölyesi'nin Yükleniyor oyunu ile sona erecek. Etkinlik takvimi, ilçelerde tiyatro çeşitliliğini ve erişimi artırmaya yönelik planlı bir program sunuyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİYATRO GÜNLERİ 6 İLÇEDE SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR