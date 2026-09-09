Gesi mahallesine su, restorasyon ve turizm odaklı yatırımlar geliyor

Gesi'de saha incelemesi ve yatırım taahhütleri:

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu Gesi Mahallesi'nde kapsamlı saha incelemeleri gerçekleştirdi. Ziyarette Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Yücel Tüfekçioğlu, DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve Gesi Muhtarı Mehmet Dilek de yer aldı. İncelemelerin odağında mahallenin altyapı, restorasyon ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi vardı.

mesire alanı ve sulama altyapısına öncelik:

Melikgazi Belediyesi'nin yürüttüğü yenileme çalışmaları kapsamında ziyaret edilen Gesi Mesire Alanı, hem belediye hem de valilik yetkililerinden takdir gördü. Başkan Palancıoğlu, mahallenin öncelikli sorunlarından birinin sulama suyu olduğunu vurgulayarak, DSİ Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içinde yeni sondajlar ve su getirme çalışmalarının yapılacağını belirtti. Bu adımların bölgedeki tarımsal ve rekreatif kullanımı doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Mesire alanı için yürütülen projede yaşam alanları, yürüyüş yolları ve etkinlik alanları öne çıkıyor. Vali Çiçek, alanda yapılan çalışmaları inceleyerek 44 bin metrekarelik projenin detaylarına dikkat çekti; alanda amfitiyatro, geniş yürüyüş yolları ve 110 adet kamelya gibi donatılar yer alıyor. Yetkililer, mevcut çalışmaların birkaç ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ve projenin 2027 yılında bölgeye yoğun ziyaretçi çekebilecek bir noktaya ulaşacağını ifade etti.

koruma amaçlı imar planı ve turizm stratejisi:

Gesi'nin restorasyon ve turizme kazandırılmasına yönelik en somut adımlardan biri koruma amaçlı imar planı oldu. Vali Çiçek, gerekli ödeneğin sağlandığını ve planın ihalesinin 22 Eylül itibarıyla yapılacağını açıkladı. Bu adım, tarihi yapıların onarımı ve turizme kazandırma sürecinin önünü açacak önemli bir adım olarak nitelendirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, evlerin onarımı ve Kültür Bakanlığı destekleri konusunda halkı bilgilendirecek çalışmaları sürdürecek. Ayrıca Vali Çiçek, yatırımcıların bölgeye butik otel ve benzeri tesisler için ilgi gösterdiğini; küçük dokunuşlarla Gesi'nin turistik cazibesinin artacağını söyledi.

Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Yücel Tüfekçioğlu ziyaret ve verilen destekler için teşekkür ederek, vakfın Gesi Bağları'nın marka haline gelmesi için çalışacağını belirtti. Vakıf ile devlet kurumları ve belediye arasındaki uyumun, bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer; sulama, restorasyon, mesire alanı yenilemesi ve koruma amaçlı imar planıyla birlikte Gesi'nin hem yerel halkın ihtiyaçlarını karşılayacak hem de tarihi ve kültürel değerleri öne çıkaracak şekilde dönüşeceğini, sürecin titizlikle takip edileceğini vurguladı.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU İLE BİRLİKTE GESİ MAHALLESİ'NİN İHTİYAÇLARINA VE YENİ YATIRIMLARA YÖNELİK ÖNEMLİ SAHA İNCELEMELERİNDE BULUNDU.