Dolar 49,7823 +0,02%
Euro 55,5727 -0,15%
Bist 11.235,98 +0,75%
Altın Gram 6.458,17 -0,08%
EUR/USD 1,1152 -0,25%
Brent Petrol 110,07 -0,61%
--°

Gevaş'ta yakıt tankerinin çarptığı otomobilde iki genç hayatını kaybetti

Gevaş'ta yakıt tankeriyle otomobilin çarpışmasında 18 yaşındaki Berkay Yavuz ve 16 yaşındaki Ahmet Can Aksu yaşamını yitirdi, üç kişi tedavi altında.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gevaş'ta yakıt tankerinin çarptığı otomobilde iki genç hayatını kaybetti

Gevaş'ta tankerle otomobil çarpışması sonucu iki genç hayatını kaybetti:

Van’ın Gevaş ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada bir yakıt tankeriyle bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunanlar ve tanker sürücüsü yaralandı.

Sürücülerin yönü ve plakayla ilgili ilk bilgilerde, Tatvan istikametine gelen yakıt tankeri ile 25 FN 977 plakalı otomobilin çarpıştığı kaydedildi. Kazada otomobildeki 4 kişi ile tanker sürücüsünün yaralandığı bildirildi.

Kurtarma çalışmaları ve hastaneye sevk:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen araçtan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 yaşındaki Berkay Yavuz ile 16 yaşındaki Ahmet Can Aksu kurtarılamadı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yaralanan diğer üç kişinin tedavilerinin hastanedeki yoğun bakım ve servislerde sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatıldı.

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE DÜN GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN KORKUNÇ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 2...

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE DÜN GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN KORKUNÇ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 2 GENCİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Afet kampüsü tamamlandı: Balıkesir kriz ve müdahaleyi tek merkezden yönetecek
images

Karşı yönden gelen motosikletle otomobil çarpıştı: iki kişi hafif yaralandı
images

Yoldan geçen doktorun müdahalesi kadın sürücünün kurtarılmasını sağladı
images

Ulubey'de evlerde kurulan silah atölyesine jandarmadan operasyon

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afet kampüsü tamamlandı: Balıkesir kriz ve müdahaleyi tek merkezden yönetecek

Karşı yönden gelen motosikletle otomobil çarpıştı: iki kişi hafif yaralandı

Yoldan geçen doktorun müdahalesi kadın sürücünün kurtarılmasını sağladı

Ulubey'de evlerde kurulan silah atölyesine jandarmadan operasyon

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı