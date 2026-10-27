Gevaş'ta yakıt tankerinin çarptığı otomobilde iki genç hayatını kaybetti

Gevaş'ta tankerle otomobil çarpışması sonucu iki genç hayatını kaybetti:

Van’ın Gevaş ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada bir yakıt tankeriyle bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunanlar ve tanker sürücüsü yaralandı.

Sürücülerin yönü ve plakayla ilgili ilk bilgilerde, Tatvan istikametine gelen yakıt tankeri ile 25 FN 977 plakalı otomobilin çarpıştığı kaydedildi. Kazada otomobildeki 4 kişi ile tanker sürücüsünün yaralandığı bildirildi.

Kurtarma çalışmaları ve hastaneye sevk:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen araçtan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 yaşındaki Berkay Yavuz ile 16 yaşındaki Ahmet Can Aksu kurtarılamadı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yaralanan diğer üç kişinin tedavilerinin hastanedeki yoğun bakım ve servislerde sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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