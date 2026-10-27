samandağ'da tırla çarpışan motosikletten savrulan üç genç hastaneye kaldırıldı

kaza ve olay yerindeki müdahale

Hatay'ın Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde aynı yönde seyreden bir tır ile bir motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen üç kişi yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Bölgeye ulaşan ambulans ekipleri, kazazedelere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.

yaralıların durumu:

Kazanın ardından hastaneye sevk edilen üç genç üzerinde tedavi sürüyor. Yapılan ilk değerlendirmelere göre yaralıların hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenildi. Yetkililer, yaralıların tedavi ve takibinin devam ettiğini bildirdi.

trafik güvenliği ve dikkat edilmesi gerekenler:

Motosikletlerle ağır taşıtların karıştığı kazalar genellikle yüksek risk taşıdığından, sürücülerin hız, takip mesafesi ve koruyucu ekipman kullanımına dikkat etmesi önem taşıyor. Acil durumlarda sağlık ve kolluk kuvvetlerinin hızlı bilgilendirilmesi, ilk müdahalenin etkinliği açısından belirleyici olabiliyor.

Olayla ilgili bölgedeki jandarma ekiplerinin kaza yerine intikal ettiği ve olayla ilgili kayıt ile inceleme işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

HATAY’DA TIRLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEN YERE SAVRULAN 3 KİŞİ YARALANDI.