gıdı estetiği sonrası nefes borusu açılamayınca acil trakeostomi uygulandı

olayın seyri ve acil müdahale:

Antalya'da emlakçı Gonca Uzhan, 9 Haziran 2026'da gıdı liposuction ve endolifting lazer işlemi için bir özel kliniğe başvurdu. İşlemden yaklaşık iki saat sonra boyun bölgesinde şişlik, morarma ve kanama başladı; nefes almakta güçlük çeken Uzhan, eşi tarafından Antalya Şehir Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan girişimlerde ağızdan entübasyon sağlanamayınca, solunum yolunun güvence altına alınabilmesi için hastaya boynundan acil trakeostomi uygulandı.

hastane kayıtlarındaki bulgular:

Hastaneye ait 11 sayfalık epikriz raporunda Uzhan'ın dış merkezde işlem gördüğü, yaklaşık iki saat sonra boynunda organize hematom oluştuğu ve muayenede yaygın morarma ile ödem saptandığı belirtildi. Raporda videolaringoskopik ve fiberoptik entübasyon girişimlerinin kanama ve hematom nedeniyle sonuç vermediği, bunun üzerine acil trakeostomi uygulandığı kaydedildi. Boyun tomografisinde cilt altı yaygın ödem ve çene altı bölgede en fazla 19 milimetre kalınlığa ulaşan kan birikimi izlendi; BT anjiyografide aktif damar dışı kanama tespit edilmediği bildirildi.

Aynı gece genel anestezi altında hematom boşaltma ameliyatı yapıldı; ameliyat sırasında aktif kanama görülmedi. Kayıtlarda ayrıca sol alt yüz bölgesinde sinir etkilenmesi, sol akciğerde segmenter atelektazi ve yoğun bakım sürecinde saçlı deride lezyon geliştiği yer aldı. Trakeostomi kanülü 15 Haziranda çıkarıldı ve hasta 17 Haziranda taburcu edildi.

mağdurun iddiaları ve sürecin kişisel etkileri:

Uzhan, kliniğe bir yakının tavsiyesiyle gittiğini, işlem öncesinde herhangi bir tetkik yapılmadığını ve sadece elle değerlendirme yapıldığını söyledi. İşlem sırasında doktorun defalarca telefonla konuştuğunu ve personelin telefonu kulağına tutarken liposuction kanülüyle işlem yaptığı iddiasında bulundu. Hastanın anlatımına göre, işlem sonrası bandajlama sırasında dahi kanama devam etti; kliniğe çağrılarak kanın sıkılıp tahliye edileceği söylendi ancak Uzhan bu çağrıya uymadı ve doğrudan hastaneye başvurdu.

Acil serviste oksijen satürasyonunun 29'a düştüğünü işittiğini belirten Uzhan, yaklaşık 15 doktorun müdahalesinin ardından entübasyonun başarısız olduğunu ve bunun üzerine boynundan acil trakeostomi açıldığını anlattı. Hastanın ifadesine göre kanamanın kaynağı yaklaşık 4,5 saat boyunca araştırıldı; iki gün entübe, dört gün yoğun bakımda kalmasının ardından toplam 9 gün hastanede yatışı sürmüştür. Yoğun bakımda konuşamadığı için kağıtla iletişim kurduğunu ve çocuklarını özlediğini yazdığını, yaşananların hem fiziksel hem de psikolojik ağır etkileri olduğunu dile getirdi.

Hastaneden çıktıktan sonra yaklaşık 54-55 gün istirahat raporu alan Uzhan, yüzünde sinir hasarı ve asimetri, saçlı deride yara ve saç kaybı ile akciğerinde süreçle ilişkili sorunlar olduğunu, bazı bulguların düzelip düzelmeyeceğinin 6 ay ile 1 yıl arasında değerlendirileceğinin kendisine söylendiğini aktardı.

hukuki adımlar ve tarafların açıklamaları:

Uzhan, işlemi yapan doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu; ayrıca Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya Tabip Odası ve CİMER'e başvurdu. Tedavi giderleri, kazanç kaybı, manevi tazminat talepleriyle 5 milyon 64 bin lira tutarında tazminat davası açtı. Uzhan, işlemin ameliyat niteliğinde olduğunu, kliniğin değil tam teşekküllü bir hastanenin ve plastik cerrahın yetkisi dahilinde yapılması gerektiğini hastanedeki doktorlardan öğrendiğini belirterek işlem yapan hekimin yetkisinin araştırılmasını istedi.

İşlemi gerçekleştiren doktor ise İHA'ya yaptığı açıklamada ihmal iddiasını reddetti; kanamanın olası bir komplikasyon olduğunu, tomografi raporunda derin bir kanama olmadığını ve yüzeysel bir sızıntı şeklinde kanama görüldüğünü savundu. Doktor ayrıca uzlaşma talepleri ve para istenmesi iddialarını da değerlendirdi ve kurumların raporlarını incelemeye davet etti. Zorunlu arabuluculuk sürecine ilişkin olarak Uzhan, kendisinin katılmadığını, avukatının görüşmeye katıldığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma ve tıbbi incelemelerin sonuçları, yetki ve ihmal değerlendirmeleriyle birlikte yasal süreçte şekillenecek; taraflar iddialarını mahkeme ve ilgili sağlık kurumlarına taşıdı.

ANTALYA’DA GIDI YAĞLARINI ALDIRMAK VE CİLDİNİ SIKILAŞTIRMAK İÇİN ÖZEL BİR KLİNİKTE İŞLEM YAPTIRAN GONCA UZHAN’IN YAKLAŞIK 2 SAAT SONRA BOYNU ŞİŞTİ VE NEFES YOLU DARALDI. HASTANEDE AĞZINDAN SOLUNUM TÜPÜ YERLEŞTİRİLEMEYİNCE NEFES ALABİLMESİ İÇİN BOYNUNDAN ACİL SOLUNUM YOLU AÇILAN UZHAN, "YOĞUN BAKIMDA KAĞIT VE KALEMLE İLETİŞİM KURUYORDUM. ÇOCUKLARIMI ÖZLEDİĞİMİ YAZIYORDUM. İKİ ÇOCUĞUM VAR VE ONLAR ANNESİZ KALABİLİRDİ" DEDİ. UZHAN, DOKTOR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNARAK 5 MİLYON 64 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI. DOKTOR İSE İHMAL İDDİASINI REDDETTİ.