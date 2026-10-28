GTB başkanlarından cumhuriyetin 103. yılına birlik ve üretim vurgusu

GTB başkanlarının 29 Ekim mesajı:

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladıkları ortak mesajda, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yılını gurur ve coşkuyla karşıladıklarını bildirdi. Mesajda, 29 Ekim 1923 tarihinin milletin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olduğu ve bu mirasın korunmasının önemine dikkat çekildi.

cumhuriyetin anlamı ve mirası:

Başkanlar, Cumhuriyetin sadece siyasi bir kazanım olmadığını; aynı zamanda düşünce, bilim, eğitim ve üretim için açılan bir ufuk olduğunu vurguladı. Mesajda, geçmişteki fedakârlıkların ve milletin birlik beraberlik ruhunun bugünkü kazanımların temelini oluşturduğu belirtildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde kurulan Cumhuriyetin, millî irade ve bağımsızlık ilkelerinin korunarak geleceğe taşınmasının birincil görev olduğu ifade edildi.

gaziantep'in rolü ve sorumlulukları:

GTB yöneticileri, Gaziantep'in Milli Mücadele dönemindeki direnişinin yanı sıra bugün üretim, sanayi ve ticarette üstlendiği rolün altını çizdi. Mesajda, kentin girişimcilik ruhu ve üretim gücüyle ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceği; Cumhuriyet değerlerinin sadece korunmayıp her alanda daha ileri taşınması gerektiği kaydedildi. Bu bağlamda, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakma sorumluluğu öne çıkarıldı.

Son olarak, Cumhuriyetin 103. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile bağımsızlık uğruna canlarını veren şehitler rahmet ve minnetle; kahraman gaziler saygı ve şükranla anıldı. Başkanlar, tüm ülkenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

GTB BAŞKANLARINDAN CUMHURİYETİN 103. YILI KUTLAMA MESAJI