Bulancak'ta yol kenarında duran araca çarpan kurye hayatını kaybetti

Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen kazada, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilin arıza yapması sonucu yol kenarında durduğu bildirildi. Otomobil sürücüsünün dörtlü flaşörlerini yakarak beklediği sırada aynı yönde ilerleyen motosikletli kurye Ali Aksu yol kenarında duran araca arkadan çarptı.

kaza anı ve araç bilgileri:

Kazada, arıza nedeniyle bekleyen otomobilin plakası 52 AHL 817 olarak kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olayın, Karadeniz Sahil Yolu güzergahında Giresun’dan Ordu istikameti yönünde gerçekleştiği belirtildi.

sağlık ekipleri ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılara müdahale edildi ve her iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ali Aksu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve trafik ekipleri tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

ALİ AKSU HAYATINI KAYBETTİ