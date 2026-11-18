olayın kısa özeti:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Denizli yönünden Alaşehir istikametine seyir halinde olan ağır makine yüklü tır, Selimiye Mahallesi Topuzlu Rampası'ndan inişi sırasında arka fren balatalarının yanması sonucu yangın çıktı.

itfaiye müdahalesi ve alevlerin kontrol altına alınması:

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, Sarıgöl ilçesinde bir akaryakıt istasyonu önünde bekleyen tıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine kısa sürede ulaşıp müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.

olayın yol açtığı sahne ve sonrasında gözlemler:

Korku dolu anlara neden olan yangın sırasında yoldan geçen vatandaşlar söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde olay daha büyük bir hasara dönüşmeden kontrol altına alındı.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE RAMPADAN İNEN AĞIR MAKİNE YÜKLÜ TIRIN ARKA FREN BALATALARININ YANMASI PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE ALEVLER BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.