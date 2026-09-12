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Girişteki doğalgaz sızıntısı paniğe yol açtı, 6 katlı apartman tahliye edildi

Bursa İnegöl'de Anafartalar Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın girişindeki doğalgaz sızıntısı paniğe yol açtı; itfaiye tahliye etti, gaz akışı kesildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Girişteki doğalgaz sızıntısı paniğe yol açtı, 6 katlı apartman tahliye edildi

İnegöl'de doğalgaz alarmı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın girişinde meydana gelen doğalgaz sızıntısı, çevrede paniğe yol açtı. Sızıntının caddeye yayılması üzerine vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tahliye:

Bölgeye gelen ekipler kısa sürede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri, binanın ve çevresinin risk oluşturma olasılığı nedeniyle apartmanı tedbir amaçlı tahliye etti. Tahliye sırasında can kaybı veya yaralanma bildirimi yapılmadı.

Gaz akışı kesildi, inceleme başlatıldı:

Olay yerine çağrılan doğalgaz firması ekipleri, sızıntının kontrol altına alınması için cadde üzerindeki doğalgaz hattındaki gaz akışını kesti. Gaz akışının durdurulması ve ekiplerin müdahalesinin ardından bölgede güvenlik tedbirleri sürdürüldü. Yetkililer, sızıntının nedenine ilişkin inceleme başlattı ve sürecin tamamlanmasının ardından normal hayatın güvenli şekilde devam etmesi için çalışmaların yapılacağı bildirildi.

Doğalgaz borusundaki sızıntı paniğe sebep oldu: 6 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye...

Doğalgaz borusundaki sızıntı paniğe sebep oldu: 6 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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