Girne açıklarında bulunan iki naaşın kimlikleri dna analizleriyle belirlendi

Girne açıklarındaki faciada iki naaşın kimliği doğrulandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta yaşanan Filo Jet gemi faciasıyla ilgili arama ve kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, daha önce ulaşılan iki naaşın DNA incelemeleri sonuçlandı.

kimlik tespit sonuçları:

Açıklamada, DNA incelemeleri sonucu iki naaşın Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer'e ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Yetkililer bu tespitlerin resmi prosedürler çerçevesinde tamamlandığını aktardı.

arama çalışmaları ve bekleyen sonuçlar:

Faciada toplamda 27 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilirken, arama çalışmaları sırasında ulaşılan diğer 4 naaşın kimliklerinin belirlenmesi için yürütülen DNA incelemelerinin sonuçları bekleniyor. Ayrıca, kazada kayıp olan son kişi için de arama faaliyetleri sürdürülüyor.

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