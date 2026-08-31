Girne açıklarında facia öncesi: limandan ayrılış anları kamerada

son görüntüler kaydedildi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı Girne açıklarında alabora olan geminin facia seferine çıktığı sıraya ait yeni görüntüler çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ortaya çıkan kayıtlar, geminin limandan denize açıldığı anları gösteriyor ve olay öncesine dair nadir bir görsel belge niteliği taşıyor.

görüntülerin içerdiği anlar:

Kayıtlarda geminin iskeleden ayrılıp açık denize doğru ilerlediği anlar net biçimde yer alıyor. Görüntüler, geminin limandan ayrılışı ve anlık konumu hakkında doğrudan bilgi sağlıyor; ancak mevcut kamera açısı tüm süreci kapsamıyor ve kazanın kesin nedenini tek başına açıklamıyor.

soruşturma açısından önemi:

Olay yerindeki kayıtlar, soruşturmayı yürüten birimler için zaman çizelgesi oluşturma ve geminin limandan ayrılışındaki hareketleri yeniden değerlendirme imkanı sunuyor. Yetkililerin bu görüntüleri tanık beyanları, teknik incelemeler ve deniz trafiği kayıtlarıyla birlikte değerlendirmesi bekleniyor. Facia sonucunda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Görüntülerin kamuoyuna yansıması, hem olayın aydınlatılması hem de benzer kazaların önlenmesine yönelik teknik ve prosedürel çıkarımlar açısından önem taşıyor. Ancak kesin sorumluluk ve neden belirlemesi resmi soruşturma raporlarına bırakılmalıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı Girne açıklarında alabora olan geminin facia seferine çıktığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Geminin limandan ayrıldığı sırada kaydedilen görüntüler, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.