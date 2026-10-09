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Girne faciasında ailelerin adalet talebi: 'esas suçlular hesap versin'

Girne açıklarında 30 Ağustos’taki Filo Jet faciasında 9 zanlı 7’nci kez hakim karşısına çıktı; aileler personelin kaçtığını iddia edip tüm sorumluların yargılanmasını istedi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Girne faciasında ailelerin adalet talebi: 'esas suçlular hesap versin'

girne açıklarındaki faciada 7’nci duruşma yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında 30 Ağustos’ta yaşanan Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturma kapsamında, şirket yetkilileri ve gemi kaptanının da aralarında bulunduğu 9 zanlı Girne Kaza Mahkemesi’nde yedinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemeyi izleyen hayatını kaybedenlerin ve kayıp kişilerin aileleri, faciada sorumluluğu bulunan herkesin yargı önünde hesap vermesini istedi.

ailelerin iddiaları ve tepkileri:

Mahkeme önünde konuşan bir aile yakını, gemi personelinin yolcuları kurtarmadan gemiyi terk ettiğini savunarak, halk arasında yoğun şekilde dile getirilen tepkileri yineledi: "Bile bile o insanları öldürdüler. O kadar insanın kanına, canına girdiler." Aile yakını, gemideki personelin öncelikle içeridekileri kurtarması gerektiğini ifade ederek, kaçan personelin esas suçlular olduğunu söyledi.

Yine aynı kişi, yolcuların acil durum prosedürlerine hakim olmadığını belirterek, gemi personelinin yolculara can yeleği gösterimi ya da kullanım eğitimi vermesi gerektiğini vurguladı: "İçine binen insanlar acemidir. O can yeleğini giyemeyenler de var. Yerini bilmeyenler var. Gösterselerdi..."

arama-kurtarma çalışmaları ve teknik bulgular:

Arama çalışmaları kapsamında şu ana dek 27 kişinin naaşına ulaşılırken, kayıp son bir kişi için arama faaliyetleri sürdürülüyor. İlgili ekiplerin bildirdiğine göre son çıkarılan naaş 649 metre derinlikten alındı. Batığın tespiti 554 metre derinlikte gerçekleşti ve enkaz içi incelemeler sonrası arama alanı kuzey yönünde genişletildi.

Operasyonlarda yaklaşık olarak 5,5 milyar metreküplük deniz suyu hacmi, 10 milyon metrekarelik deniz tabanı ve su altı robotlarıyla 1,6 milyon metrekarelik görsel alan tarandı. Ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığı, arama faaliyetlerinde görevli listede yer alan 14 kişiden 13’ünün naaşına ulaşıldığı ve geminin kara kutusunun bulunduğu ve yetkililere teslim edildiği açıklandı.

Mahkeme salonu dışında bekleyen aileler, sadece gemi personelinin değil, geminin kaldırılmasına izin verenler ve olaya ilişkin bütün sorumluların da yargılanmasını talep etti. Duruşma süreci devam ediyor ve taraflar ile savcılık beyanları mahkeme kayıtlarına geçiyor.

KKTC’nin Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında 9 zanlı, 7’nci kez mahkemeye çıkarılırken...

KKTC’nin Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında 9 zanlı, 7’nci kez mahkemeye çıkarılırken mahkeme önünde konuşan bir aile yakını, gemi personelinin yolcuları kurtarmadan gemiyi terk ettiğini ileri sürerek, "Bile bile o insanları öldürdüler. O kadar insanın kanına, canına girdiler. Esas suçluları getirsinler" dedi.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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