Giysi ve eşyalar yeniden hayat buluyor: Varsak'taki sosyal yardım merkezi ihtiyaç sahiplerine destek

Antalya'da bağışlar hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Sizin için fazla olan başkası için mutluluk olsun" sloganıyla hem belediye bütçesi hem de yardımsever vatandaşların bağışlarını değerlendiriyor. Varsak'ta bulunan Sosyal Yardım Merkezi'nde toplanan giysi ve ev eşyaları, yaş grubu ve cinsiyet ayrımı yapılarak hijyen koşullarına uygun hâle getiriliyor.

yardımlar nasıl işleniyor:

Bağışlanan ya da Belediye bütçesiyle alınan ürünler önce ayrıştırılıyor, ardından yıkanıp ütüleniyor ve paketleniyor. Raflara yerleştirilen ürünler, kullanıma hazır ve yeniye yakın görünümde sunularak ihtiyaç sahiplerinin tercih edebilmesine olanak tanınıyor. Bu süreçte kıyafetlerin yaş ve cinsiyete göre düzenlenmesi, eşyanın kullanım ömrünü ve uygunluğunu artırıyor.

hangi eşya ve koşullar geçerli:

Sosyal Yardım Merkezi'nde erkek ve kadın kıyafeti, çocuk giyimi, ayakkabı, bebek beşiği, gelinlik gibi çeşitler askıda sunuluyor. Ayrıca ev eşyası, hasta yatağı ve medikal malzeme gibi ihtiyaçların paylaşımı da kabul ediliyor. İhtiyaç sahiplerinin başvuru yapabilmesi için son 6 ay içerisinde aldıkları sosyal yardım belgesi ile merkezlere başvurmaları gerekiyor.

Mukaddes Kırmacı, Sosyal Yardım Merkezi Birim Sorumlusu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın bütçesiyle satın alınan ya da yardımsever vatandaşlar tarafından bağışlanan ürünlerin hijyen şartları sağlanarak Varsak Kuzeyyaka Mahallesi’nde bulunan Sosyal Yardım Merkezinde askıya çıkmaktadır. Mağazamıza gelen vatandaşlar erkek ve kadın kıyafeti, çocuk giyimi, ayakkabı, bebek beşiği, gelinlik gibi eşyaları askıda sunuyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlar son 6 ay içerisinde aldıkları sosyal yardım belgesiyle birlikte başvuru yapabilirler. Ayrıca ev eşyası, hasta yatağı, medikal malzeme gibi ürünleri paylaşmak isteyen vatandaşlarımız 0242 323 48 58 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler"

Bağış kabulü ve ihtiyaç sahiplerine erişim çabaları, belediye ile vatandaş birlikteliğinin örneğini oluşturuyor. Merkezi işlemler ve teslimat süreçleri sayesinde eşyalar yeniden kullanıma kazandırılırken, toplum içinde dayanışma güçlendiriliyor.

HEM BELEDİYE BÜTÇESİ HEM DE BAĞIŞÇI VATANDAŞLARDAN ALINAN GİYSİ VE EŞYALARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRIYOR.