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Limanı saran akıntılar plastik ve molozu taşıdı

Kuvvetli yağışla debileri yükselen Çaydamar ve Üzülmez derelerinin taşıdığı plastik, moloz ve odun liman yüzeyini ve balıkçı teknelerini kapladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Limanı saran akıntılar plastik ve molozu taşıdı

Limanı saran atıklar yağışların ardından ortaya çıktı

Günlerdir etkili olan kuvvetli yağışların ardından debileri yükselen Çaydamar ve Üzülmez derelerinin sürüklediği tonlarca atık, Zonguldak Limanı'nın kıyı bölümünde birikti. Liman Caddesi boyunca uzanan sahil bandında plastik şişeler, ambalaj malzemeleri, odun parçaları, taş ve moloz ile evsel atıkların oluşturduğu kirlilik deniz yüzeyini kapladı.

derelerin taşıdığı malzeme ve birikim:

Derelerin akışıyla gelen ağaç dalları ve odun parçalarının yanı sıra, özellikle plastik malzeme ve ambalaj atıkları yoğun bir şekilde limanda toplandı. Balıkçı teknelerinin bulunduğu bölümde su yüzeyinin büyük bir kısmı atıklarla örtüldü; tekneler çöplerin arasına demirlenmiş halde kaldı ve kıyı boyunca uzanan görüntüler kirlilik seviyesini ortaya koydu.

limandaki faaliyetlere etkisi:

Liman içindeki atık yoğunluğu, deniz yüzeyinin görünürlüğünü azaltırken, demirlenen teknelerin çevresinde temizleme gereksinimini artırdı. Birikimler hem estetik hem de deniz ulaşımı açısından olumsuz etkiler oluşturdu; bölge sakinleri ve kıyıdaki işletmeler temizliğin önemine dikkat çekti.

Çaydamar ve Üzülmez derelerinin taşıdığı malzemelerin liman içindeki dağılımı, kıyı hattının belirli bölümlerinde yoğunlaşarak temizlik ve yönetim gereksinimini gündeme getirdi.

ZONGULDAK&#039;TA GÜNLERDİR ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN ÇAYDAMAR VE ÜZÜLMEZ DERELERİNİN...

ZONGULDAK'TA GÜNLERDİR ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN ÇAYDAMAR VE ÜZÜLMEZ DERELERİNİN SÜRÜKLEDİĞİ TONLARCA ATIK, LİMANDA BİRİKTİ. PLASTİK ŞİŞELER, AĞAÇ PARÇALARI, MOLOZ VE EVSEL ATIKLARIN KAPLADIĞI DENİZ YÜZEYİNDE BALIKÇI TEKNELERİ ÇÖPLERİN ARASINDA KALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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