Beun yeni dönemde sağlık, enerji ve yerel iş birliklerini önceliklendiriyor

Rektör Ulusoy basınla buluştu: hedefler ve öncelikler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, göreve başlamasının ardından ilk kez basın mensuplarıyla bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda üniversitenin mevcut durumu, devam eden altyapı yatırımları, sağlık hizmetleri, enerji projeleri ve önümüzdeki dönemin öncelikleri ayrıntılı biçimde paylaşıldı.

Ulusoy, yönetim olarak 13 yerleşkede birimler ile görüşmelerin sürdüğünü, ihtiyaçların yerinde tespit edildiğini belirterek kalite odaklı eğitim, topluma katkı sunan araştırma ve şehirle güçlü iş birlikleri hedeflerini vurguladı. Rektörlük görevi 18 Ağustos 2026 tarihinde devralındı.

Kampüs dağılımı ve öğrenci profili:

Üniversite, 13 kampüste 16 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 3 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 35 uygulama ve araştırma merkezi ile hizmet veriyor. Rektör Ulusoy, 14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla toplam öğrenci sayısının 29 bin 912 olduğunu; bunların arasında 69 farklı ülkeden gelen 1 bin 345 uluslararası öğrenci bulunduğunu açıkladı.

Öğrenci dağılımı şu şekilde: 16 bin 449 lisans, 11 bin 37 ön lisans ve 2 bin 426 lisansüstü öğrenci. Bugüne kadar mezun sayısı 125 bin 130 olarak kaydedildi. Akademik kadroda ise 190 profesör, 161 doçent, 361 doktor öğretim üyesi gibi detaylar paylaşıldı; üniversitede toplam 1 bin 338 akademik ve 2 bin 454 idari personel görev yapıyor.

Hastane hizmetleri ve kapasite:

BEUN Hastanesi üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan bir merkez olarak öne çıkıyor. Rektörün verdiği bilgiye göre hastane 618 yatak kapasiteli olup 26 klinik ile hizmet veriyor. 2025 yılında 814 bin 98, 2026 yılının ilk altı ayında ise 410 bin 193 hastaya hizmet sağlandı.

Ulusoy, şehirdeki devlet hastanelerinin ortalama doluluk oranı yüzde 55 iken üniversite hastanesinin yüzde 100 kapasiteyle çalıştığını belirtti. Sağlık personeli sayısı 2022'deki 1.982 seviyesinden 2026'nın ilk yarısında 2.181'e yükselirken akademik sağlık kadrosu da 425'ten 568'e çıktı.

Teknolojik yatırımlara değinilirken ikinci MR cihazı alımıyla randevuların kısaldığı, ikinci radyoterapi sisteminin devreye alındığı ve robotik kemoterapi ünitesinin günlük 40 hastaya kadar tedaviye imkân tanıdığı bildirildi. Ayrıca Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Çocuk Göğüs, Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Nöroloji polikliniklerinin açıldığı; Kemik İliği Merkezi ruhsatının alındığı ve İnme Merkezi Ünitesi'nin tamamlandığı ifade edildi.

Katlı otopark projesi:

İbni Sina Kampüsü'ndeki erişim sorunları arasında öne çıkan otopark yetersizliğinin çözümü için modern bir katlı otopark projesi yürütüleceği açıklandı. Yeni yapı ile hem trafik sıkışıklığının azaltılması hem de hastaneye erişimin daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Bu proje, sağlık kampüsüne yönelik ulaşım düzenlemelerinin parçası olarak sunuldu.

Enerji projeleri ve çevresel hedefler:

Üniversite enerji giderlerini azaltmak ve sürdürülebilirlik alanında örnek olmak amacıyla Çaycuma Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuruyor. Proje alanı yaklaşık 24 bin metrekare olup kurulum kapasitesi 1500 kWe (1861,2 kWp) olarak açıklandı. Üretilen elektriğin ulusal şebeke üzerinden Tıp Fakültesi'ne aktarılmasıyla fakültenin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'inin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedefleniyor.

Santralin yaklaşık 25 yıl enerji üreteceği öngörülüyor ve tesisin öğrenci ve akademisyenler için araştırma-uygulama alanı olarak kullanılacağı belirtildi. Üniversitenin COP31 YÖK Pavilyonu'nda 11 projeyle yer alacağı bilgisi de paylaşıldı.

Endüstriyel kenevir girişimi:

Çaycuma'da geçmişte altyapısı hazırlanan ancak üretime geçirilemeyen "Yeşil Hazine / Endüstriyel Kenevir Zonguldak Modeli" projesinin sahada hayata geçirileceği açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan 31.07.2024 tarihli ekim izinleri doğrultusunda tohum, lif soyma, soğuk pres yağ sıkım ve öğütme makinelerinin hazır olduğu; kenevirden ilaç sanayisi ve yapı malzemeleri gibi alanlara yönelik ürün geliştirme hedefinin bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulunda 1.200 metrekare'lik alanda 27 farklı türde meyve ve tıbbi aromatik bitki yetiştirildiği, lavanta ve atık yağlardan elde edilen ürünlerin ticarileştirilmesi için çalışmalar başlatıldığı bildirildi.

Akademik atamalar, araştırma ve teknopark:

Rektör Ulusoy, önceki dönem yönetiminin 2027'de yürürlüğe koymayı planladığı akademik atama kriterlerini bir yıl erteleyerek mevcut kriterlerin uygulanmasına devam ettiklerini duyurdu. Bu adımın, yayın şartını ve akademik yeterliliklerini tamamlamış akademisyenlerin hak kaybı yaşamadan kadro başvurusu yapabilmesine olanak sağladığı belirtildi.

Bilimsel projelere ayrılan kaynaklara ilişkin veriler paylaşıldı: 2025'te 194 projeye 109 milyon 811 bin 45 lira, 2026'da ise şu ana kadar 176 projeye 75 milyon 948 bin 185 lira kaynak aktarıldı. Yıl sonunda 200'ün üzerinde projeye ulaşma hedefi açıklandı; bu düzeyin 110 milyon TL üzerinde kamu kaynağı kullanımına işaret edeceği vurgulandı.

2026'da 11 patent başvurusu yapıldığı, 4 patent ile 1 faydalı model'in tescil edildiği, TÜBİTAK programlarında 5 projenin kabul edildiği ve 3 uluslararası proje desteği sağlandığı bilgisi paylaşıldı. Zonguldak Teknopark ise kuruluşundan bu yana 75 firma, 120 proje ve bölgede 300 personel istihdamına ev sahipliği yaptığını; bugün 43 aktif firma ile AR-GE çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Öğrenci destekleri ve kentle ilişki:

Öğrenciler için sosyal ve mesleki destekler de toplantıda öne çıkan başlıklardandı. Rektör, psikolojik danışmanlık hizmetlerinden bu yıl 951 öğrenciye yüz yüze destek verildiğini; sene başı tarama anketine 17 bin 260 öğrencinin katıldığını aktardı. Kampüslerde akşamları çorba ikramının sürdüğü bilgisi iletildi.

Çaycuma kampüsündeki enerji programlarında eğitim gören öğrencilere TP-OTC tarafından sağlanan aylık 11 bin 294 lira bursun devam ettiği vurgulandı. Ayrıca yeni lisansüstü programlar, bütünleşik yüksek lisans uygulamaları ve meslek yüksekokullarına iş dünyasıyla ortak yeni eğitim binaları kazandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Farabi Kampüsündeki spor salonunun kapasitesi artırılacak ve açık tenis kortlarının üzeri kapatılacak; Yabancı Diller Yüksekokulu binalarında altyapı iyileştirmeleri planlanıyor.

Topluma açık eğitim imkânları da genişletilecek. Sürekli Eğitim Merkezi'nin kapılarının tüm Zonguldak halkına açılacağı, spor, el sanatları, yabancı dil ve mesleki beceri kursları ile çevre ve doğa koruma programlarının yürütüleceği belirtildi.

Kültür, miras ve kapanış:

Üniversite kültürel projeler kapsamında Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın Kuzyaka Mahallesi'ndeki baba evinin "Teoman Duralı Felsefe-Bilim Evi ve Müze Projesi" olarak düzenlenmesi çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Projenin restorasyon ve içerik planlama aşamalarında bilimsel danışmanlık rolünü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun üstleneceği ve lisansüstü tez ödülleri sisteminin oluşturulacağı bildirildi.

Toplantıyı sonlandırırken Rektör Ulusoy, üniversitenin akademik kapasitesini artırma, şehirle bağlarını güçlendirme ve sürdürülebilir projelerle bölgeye katkı sağlama gayretlerini sürdürdüklerini belirterek basın mensuplarına teşekkür etti.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ULUSOY, GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN İLK KEZ BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELEREK ÜNİVERSİTENİN MEVCUT DURUMU VE YENİ DÖNEM HEDEFLERİNİ AÇIKLADI. ÜNİVERSİTEDE 29 BİN 912 ÖĞRENCİNİN EĞİTİM GÖRDÜĞÜNÜ BELİRTEN ULUSOY, HASTANENİN YÜZDE 100 DOLULUKLA HİZMET VERDİĞİNİ, SAĞLIK KAMPÜSÜNE KATLI OTOPARK YAPILACAĞINI VE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİYLE TIP FAKÜLTESİNİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 25'İNİN KARŞILANMASININ HEDEFLENDİĞİNİ SÖYLEDİ.