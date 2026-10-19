Diyarbakır'a yeni meskun mahal eğitim alanı şehit Meriç Alemdar adıyla hizmete girdi

Diyarbakır'da uygulamalı eğitim kapasitesi artırıldı

Diyarbakır Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde hayata geçirilen Şehit Meriç Alemdar Meskun Mahal Eğitim Alanı, polis adaylarının ve görevdeki emniyet personelinin saha koşullarına uygun, uygulamalı eğitimler almasını hedefliyor. Toplam 3 bin 860 metrekarelik alanda kurulan kompleks, gerçek hayat senaryolarını yansıtacak düzenlemelerle tasarlandı.

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Proje, teorik bilgi ile uygulamanın etkin bir şekilde birleşmesini amaçlıyor. Eğitim alanında farklı olay tiplerine dönük senaryolar uygulanabilecek; personelin olaylara karşı soğukkanlı, mevzuata uygun ve profesyonel müdahale kabiliyeti geliştirilmesi hedefleniyor. Alan, polis meslek yüksekokulu eğitimlerinde ve hizmet içi eğitim programlarında kullanılacak şekilde planlandı.

Adı, anısı ve eğitim kültürüne katkısı:

Alan, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olan Emniyet Müdürü Şehit Meriç Alemdar'ın hatırasını yaşatmak üzere Polis Akademisi Başkanlığı onayıyla adlandırıldı. Bu isimlendirme, mesleğin gerektirdiği cesaret, sorumluluk ve görev bilincinin yeni nesillere aktarılmasına katkı sunması amaçlanan sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve iş birliği:

Projenin hayata geçirilmesinde tasarruf tedbirleriyle kamu kaynaklarının etkin kullanımı esas alındı. Ekonomik ömrünü tamamlamış veya kullanılabilir durumda olan depo fazlası ve atıl malzemeler farklı kurumlardan temin edilerek değerlendirilmesiyle maliyet etkin bir yaklaşım benimsendi. Proje, Diyarbakır Valiliği, Polis Akademisi Başkanlığı, Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, Yenişehir ve Sur Kaymakamlıkları ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün katkıları ve ayni ile nakdî destek veren hayırseverlerin katılımıyla tamamlandı.

Beklenen çıktılar ve uzun vadeli etkiler:

Sahadaki uygulamalı eğitim imkânlarının artırılması sayesinde polis adaylarının mesleki bilgi ve becerilerinin güçlenmesi, görevdeki personelin operasyonel uygulama yeterliklerinin yükselmesi bekleniyor. Projenin, emniyet teşkilatının nitelikli insan kaynağı yetiştirme çalışmalarına somut katkı sunması planlanıyor. Ayrıca kurumlar arası iş birliği ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı örneği olarak gösterilen çalışma, benzer projelere model teşkil edebilir.

DİYARBAKIR ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKESİNDE 3 BİN 860 METREKARELİK ALANDA OLUŞTURULAN ŞEHİT MERİÇ ALEMDAR MESKUN MAHAL EĞİTİM ALANI İLE POLİS ADAYLARININ VE EMNİYET PERSONELİNİN UYGULAMALI EĞİTİM İMKÂNLARININ GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.