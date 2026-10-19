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Yurtta kısır etkinliği: paketli gıdalar yerine birlikte hazırlanan lezzet

Eskişehir Cumhuriyet Yurdu'nda kalan öğrenciler, paketli gıdalar yerine kısır yaparak hem sağlıklı beslenmeye dikkat çekti hem de birlikte vakit geçirdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yurtta kısır etkinliği: paketli gıdalar yerine birlikte hazırlanan lezzet

Yurt sakinleri mutfağa girip kısır yaptı

Eskişehir Cumhuriyet Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, hazır paketli ürünleri tercih etmeyerek geleneksel bir tarif olan kısırı birlikte hazırladı. Etkinlik, hem sağlıklı beslenmeye vurgu hem de ortak zaman geçirip dayanışma kurma amacı taşıdı.

Etkinliğin amacı:

Gençler, paketli gıdalardan uzak durup ev yapımı alternatifleri öne çıkararak sağlıklı beslenme mesajı verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurt sakinleri, malzemeleri ortaklaşa hazırlayıp paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Uygulama ve dayanışma:

Hazırlık sürecinde öğrenciler görevleri paylaşıp kısırın malzemelerini el birliğiyle karıştırdı. Etkinlik boyunca gençler, kendi yaptıkları kısırı birlikte tüketerek sosyal bağlarını güçlendirdi ve dayanışma örneği gösterdi.

Etkinlik, öğrencilerin kişisel tercihlerini yemek kültürü ve sağlık perspektifiyle birleştirirken, yurt içinde ortak etkinliklerin paylaşım ve bağlılık duygusunu artırdığını ortaya koydu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NA (GSB) BAĞLI ESKİŞEHİR CUMHURİYET YURDU’NDA KALAN ÜNİVERSİTE...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NA (GSB) BAĞLI ESKİŞEHİR CUMHURİYET YURDU’NDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, PAKETLİ GIDALAR YERİNE BİR ARAYA GELEREK KISIR YAPTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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