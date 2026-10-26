Gök gürültüsü uyarısı: Tekirdağ ve çevresinde kuvvetli yağış beklentisi

Meteoroloji uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 00.00'dan itibaren Marmara ve Kuzey Ege'de başlayacak yağışlar konusunda uyarıda bulundu. Başta Tekirdağ olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinin gün boyunca yağışlı geçeceği, gece saatlerinde etkinliğin azalmasının beklendiği bildirildi.

Beklenen yağış miktarları:

Genel değerlendirmeye göre söz konusu iller için metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul'un kuzeyi, Bursa'nın kuzey ve batısı, Çanakkale'nin doğusu ile İzmir'in kuzey kesimleri'nde yağışların çok kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri için metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağış riski bulunuyor.

Olası etkiler ve alınması gereken önlemler:

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Yetkililer vatandaşlara meteorolojik uyarıları takip etmelerini, su baskını riski taşıyan alanlardan uzak durmalarını ve olası zararları azaltmak için gerekli tedbirleri almalarını tavsiye etti.

Meteorolojik uyarının 27 Ekim 2026 Salı günü saat 23.59'a kadar geçerli olması bekleniyor; vatandaşların güncel duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MARMARA VE KUZEY EGE BÖLGELERİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞLARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.