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Gökçedere’de itfaiye ve garaj binası hizmete girmeye hazırlanıyor

Bayburt'un Gökçedere beldesinde zemin boya çalışmaları tamamlanan itfaiye ve garaj binasında son hazırlıklar sürüyor; bina yakında hizmete açılacak.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gökçedere’de itfaiye ve garaj binası hizmete girmeye hazırlanıyor

Gökçedere'de yeni hizmet binası tamamlanma aşamasında

Bayburt'un Gökçedere beldesinde, Gökçedere Belediyesi tarafından beldenin ihtiyaçları doğrultusunda inşa edilen garaj ve itfaiye binasında son hazırlıklar devam ediyor. İnşaat ana hatlarıyla tamamlanmış olup, hizmete alınması için gerekli nihai düzenlemeler yürütülüyor.

son aşamada çalışmalar:

Binada zemin boya çalışmaları tamamlandı ve iç düzenlemelerle bağlantılı eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Belediye ekipleri, kısa süre içinde yapının hizmete açılabilmesi için koordineli bir hazırlık dönemi yürütüyor.

beklenen etkiler:

Yeni hizmet binasının faaliyete geçmesiyle itfaiye araçları ve ekipmanlarının daha düzenli bir alanda konuşlandırılması hedefleniyor. Bu düzenleme, itfaiye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacak ve operasyonel hazırlığın iyileştirilmesine imkân tanıyacak.

GÖKÇEDERE’NİN YENİ GARAJ VE İTFAİYE BİNASI TAMAMLANIYOR

GÖKÇEDERE’NİN YENİ GARAJ VE İTFAİYE BİNASI TAMAMLANIYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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