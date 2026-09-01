Gökçedere’de itfaiye ve garaj binası hizmete girmeye hazırlanıyor

Gökçedere'de yeni hizmet binası tamamlanma aşamasında

Bayburt'un Gökçedere beldesinde, Gökçedere Belediyesi tarafından beldenin ihtiyaçları doğrultusunda inşa edilen garaj ve itfaiye binasında son hazırlıklar devam ediyor. İnşaat ana hatlarıyla tamamlanmış olup, hizmete alınması için gerekli nihai düzenlemeler yürütülüyor.

son aşamada çalışmalar:

Binada zemin boya çalışmaları tamamlandı ve iç düzenlemelerle bağlantılı eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Belediye ekipleri, kısa süre içinde yapının hizmete açılabilmesi için koordineli bir hazırlık dönemi yürütüyor.

beklenen etkiler:

Yeni hizmet binasının faaliyete geçmesiyle itfaiye araçları ve ekipmanlarının daha düzenli bir alanda konuşlandırılması hedefleniyor. Bu düzenleme, itfaiye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacak ve operasyonel hazırlığın iyileştirilmesine imkân tanıyacak.

GÖKÇEDERE’NİN YENİ GARAJ VE İTFAİYE BİNASI TAMAMLANIYOR