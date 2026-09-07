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Gökçek ailesinin oğlu ve gelini adli kontrolle serbest kaldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Ahmet ve Hülya Gökçek, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 20:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gökçek ailesinin oğlu ve gelini adli kontrolle serbest kaldı

Soruşturmanın kapsamı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarımı iddiaları değerlendiriliyor. Soruşturma çerçevesinde geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında resen işlem başlatıldı.

İfade süreci ve karar:

Cuma günü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek, Ankara Adliyesi'ne gelerek nöbetçi mahkemede ifade verdi. Mahkeme, her iki şüpheliyi de adli kontrol tedbiri uygulanmak şartıyla serbest bıraktı.

Adli kontrolün niteliği ve soruşturmanın seyri:

Mahkeme kararında, taraflara yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri getirildi. Soruşturma ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor ve sürecin ilerlemesine göre ek adımlar atılabilecek.

Melih Gökçek&#039;in oğlu ile gelini serbest bırakıldı

Melih Gökçek'in oğlu ile gelini serbest bırakıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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