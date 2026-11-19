Gökköyük tarım işletmesinde güzlük ekilişleri

Amasya'da faaliyet gösteren Gökhöyük Tarım İşletmesinde 2026-2027 üretim yılına ilişkin güzlük ekiliş çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. İşletme, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bağlı bir birim olarak ekim programını sürdürüyor.

çalışmanın kapsamı:

Planlanan takvim çerçevesinde yürütülen çalışmalarda arazi hazırlığı, tohum temini ve ekim faaliyetleri eş zamanlı olarak yapılıyor. Ekimler, belirlenen program dahilinde işletme sahasında düzenli şekilde ilerliyor.

ekilen çeşitler ve alanlar:

Güzlük ekim faaliyetleri 2 bin 55 dekar alanda Altınova 2002 fiğ, 4 bin 746 dekar alanda flamura 85 ve 2 bin 782 dekar alanda Kate A-1 buğday olmak üzere devam ediyor.

Çalışmalar, 2026-2027 üretim yılı hedefleri doğrultusunda planlanmış takvime uygun şekilde sürdürülmektedir.

AMASYA’DA FAALİYET GÖSTEREN GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİNDE 2026-2027 ÜRETİM YILININ GÜZLÜK EKİLİŞ ÇALIŞMALARI PLANLANAN TAKVİM DOĞRULTUSUNDA SÜRÜYOR.