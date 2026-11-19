Bafra fırıncıları maliyet baskısını gündeme taşıdı

Samsun Bafra Fırıncılar Odası Başkanı Koray Çatan, un, maya, enerji ve kira gibi üretim girdilerindeki artışın fırıncı esnafını zorladığını belirtti. Çatan, ekmek fiyatlarının maliyetler dikkate alınarak değerlendirilmesini istedi.

artan üretim giderleri:

Çatan, un çuvalının 950 liradan 1.400–1.450 liraya, odunun ise 5 bin liradan 7 bin liraya yükseldiğini söyledi. Ayrıca elektrik, maya ve kira gibi diğer giderlerin de sürekli arttığını vurguladı.

Çatan, "Biz halka pahalı ekmek satma derdinde değiliz. Zam istemiyoruz, maliyetlerimizin eski seviyesine getirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

fırıncıların talepleri:

Oda başkanı, ekmek fiyatı sabit tutulmak isteniyorsa un ve diğer üretim girdilerinin fiyatlarının da sabitlenmesi gerektiğini savundu. Çatan, "Un 950 lirayken ekmeğin fiyatı belirleniyorsa, unun fiyatı da 950 lirada tutulmalı. Elektrikten mayaya kadar her şey zamlanırken neden sadece ekmeğin fiyatı sabit tutulmak isteniyor?" dedi.

Çatan ayrıca domates, biber, peynir ve zeytin gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarına da dikkat çekerek, yalnızca ekmek fiyatı üzerinden değerlendirme yapılmasının doğru olmadığını, fırıncı esnafının artan maliyetler karşısında desteklenmesi gerektiğini belirtti.

SAMSUN EKMEK FİYATLARI AÇIKLAMASI