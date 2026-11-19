Kavak OSB'de son durum:

Kavak ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet alanı hızla doluyor. Bölge genelinde 62 sanayi parseli üzerinde yapılan yerleme sonucunda doluluk oranı yüzde 82 seviyesine ulaştı. Bu doluluk, OSB'nin üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması hedefleriyle paralel ilerleyen adımların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

sağlık ve inşaat süreçleri:

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen Kavak OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, bölgede kurulması planlanan 112 Acil Sağlık İstasyonu projesinin kurulum süreci ele alındı. Toplantıda ayrıca inşaatı devam eden firmaların durumu ve üretime geçtiği bildirilen işletmelerin faaliyetleri değerlendirildi; bu değerlendirmelerde altyapı ve işletme hazır olma süreçlerine öncelik verildi.

katma değer, istihdam ve güvenlik odakları:

Toplantı kapsamında katma değerli üretime ve istihdama katkı sağlayan firmaların çalışmaları gündeme getirildi. Yönetim kurulunda, OSB'de güvenli üretim ortamının sağlanmasına yönelik yürütülen tedbirler ile faaliyet gösteren firmaların talepleri ayrıntılı biçimde görüşüldü. Bu adımların önceliği, hem üretimin sürdürülebilirliğini korumak hem de bölgedeki istihdam potansiyelini genişletmek olarak belirlendi.

Kavak OSB'nin, mevcut doluluk oranı ve planlanan altyapı yatırımlarıyla Samsun ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam etmesi hedefleniyor. Yönetim kurulunun değerlendirmeleri ve firmaların talepleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar, bölgedeki yatırım ikliminin güçlendirilmesine hizmet ediyor.

KAVAK OSB