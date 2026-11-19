Toplantının kapsamı ve hedefi:

Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından 2025 yılında başlatılan Yeni Üyelerle İstişare Toplantıları devam ediyor. Serinin 7. toplantısı, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından oda yönetimi ve yeni üyelerin bir araya geldiği kapsamlı bir istişare platformu olarak gerçekleştirildi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, toplantıda odanın çalışma yaklaşımını, Konya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve küresel ekonomik dönüşümün yerel etkilerini değerlendirdi.

İstişare kültürünün önemi:

Öztürk, toplantıların yalnızca yeni üyelerle tanışma amacını taşımadığını; Konya ekonomisinin ihtiyaçlarının, sektörlerin karşılaştığı sorunların ve ticaret hayatındaki gelişmelerin ortak akılla ele alınması için önemli bir zemin sunduğunu belirtti. 2022-2026 çalışma döneminde Meslek Komiteleriyle yapılan istişare toplantılarında yaklaşık 4 bin 500 üyeyle bir araya gelindiğini hatırlatan Öztürk, üyelerden alınan görüş ve önerilerin odanın politika ve projelerine yön verdiğini vurguladı.

KTO ve iştiraklerinin rolü:

Öztürk, KTO'nun üyelerine hizmet veren bir meslek kuruluşundan öte, şehrin ekonomik, ticari, akademik ve teknolojik ekosistemine katkı sağlayan bir yapı hâline geldiğini ifade etti. Bu çerçevede KTO Karatay Üniversitesi'nin nitelikli insan kaynağı yetiştirmedeki rolüne dikkat çekildi. Ayrıca KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü bünyesindeki birimler; Konya Model Fabrika, Mesleki Eğitim Merkezi, Dış Ticaret Merkezi, Siber Güvenlik Merkezi, Akıllı Teknolojiler Merkezi ve Enerji Verimliliği Merkezi aracılığıyla işletmelerin eğitim, teknoloji, verimlilik, dijital dönüşüm, ihracat ve enerji alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Fuarcılık, girişimcilik ve yenilikçilik:

Uluslararası Fuar Merkezi'nin Konya'nın ulusal ve uluslararası tanıtımına, firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına ve yeni pazarlara erişimine katkı sağladığına dikkat çeken Öztürk, girişimcilik ve inovasyon faaliyetlerinin yeni iş fikirlerinin ekonomik değere dönüşmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Öztürk, Oda ve iştiraklerinin sunduğu imkânlardan üyelerin daha fazla yararlanmasının önemine işaret etti.

Yapay zeka ve dijital dönüşüm çağrısı:

Küresel ekonomideki dijital dönüşümün kapsamının üretimden ticarete, pazarlamadan müşteri ilişkilerine, muhasebeden lojistiğe kadar genişlediğini belirten Öztürk, iş dünyasının bu gelişmeleri uzaktan izlemekle yetinmemesi gerektiğini vurguladı. Başkan, işletmelerin kendi faaliyet alanlarında yapay zekanın etkilerini analiz ederek bu teknolojileri iş süreçlerine entegre etmeye başlaması gerektiğini ifade etti. Öztürk, yapay zekanın ve dijital teknolojilerin zaman kazandırma, maliyet düşürme, üretim süreçlerini iyileştirme ve daha isabetli karar alma gibi avantajlar sunduğunu söyledi.

Öztürk ayrıca Konya iş dünyasının değişen ekonomik düzene uyum sağlaması, çalışanların dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi ve teknolojik yatırımların artırılması gerektiğini belirtti. KTO olarak üyelerin teknoloji ve inovasyon konusunda bilinçlenmesine yönelik çalışmaların süreceği ve sağlanacak desteklerin öncelikli olacağı aktarıldı.

Verimlilik ve katma değer önceliği:

Konya'nın makine ve ekipman imalatı, otomotiv, tarım makineleri, gıda, ayakkabı, döküm ve metal sanayisi gibi sektörlerde güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu hatırlatan Öztürk, kentin ihracat performansına da değindi. Başkan, Konya'nın 2026 yılı ekim ayında 328 milyon 176 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve yılın ilk on ayında ihracatın 3 milyar doların üzerine çıktığını ifade etti.

Öztürk, üretimin niceliğinin yanında niteliğinin artırılmasının önemine dikkat çekerek, daha yüksek katma değerli ürünler üretme, teknoloji ve tasarıma yatırım yapma, markalaşma ve yeni pazarlara açılma gerekliliğini vurguladı. Artan üretim maliyetleri ve küresel rekabet karşısında işletmelerin verimliliğini yükseltmesinin zorunlu hale geldiğini belirten Öztürk, bu kapsamda yalın üretim, enerji tasarrufu, dijital dönüşüm ve teknolojinin daha etkin kullanımı gibi unsurların rekabet gücünü korumada belirleyici olacağını söyledi.

Toplantının istişare bölümünde üyeler, faaliyet gösterdikleri sektörlerde karşılaştıkları sorunları, beklentilerini ve çözüm önerilerini paylaşırken, KTO yönetimi de bu geri bildirimleri odanın öncelikleri ve projelerine yansıtma sözü verdi.

KTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK, PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI