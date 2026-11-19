Şişli'de park halindeki araçlara çarpan cip devrildi

İstanbul Şişli'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan bir cip, sokakta park halinde bulunan iki araca çarparak devrildi. Olay, Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak üzerinde meydana geldi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre kaza, seyir halindeki 34 CUK 609 plakalı cipin yokuş aşağı inerken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Cip önce park halindeki bir otomobile ardından bir panelvan araca çarptı ve devrildi. Olayda cipte bulunan sürücü ile yolcu hafif şekilde yaralandı.

İlk müdahale ve yolun açılması:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri, güvenlik önlemi amacıyla Tanır Sokak'ı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Devrilen cip, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra sokak yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL ŞİŞLİ’DE YOKUŞ AŞAĞI İNDİĞİ SIRADA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN CİP, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL VE PANELVANA ÇARPARAK DEVRİLDİ.