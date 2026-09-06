Gökyüzü şöleni Simav’da şekillendi: havacılık festivali renkli gösterilere sahne oldu

festival ve program:

Simav Eynal Havacılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen geleneksel Simav Eynal Havacılık Festivali, Kütahya’nın Simav ilçesinde gerçekleştirildi. Başta yamaç paraşütü olmak üzere tandem yamaç paraşütü, paramotor, paratrike ve base jumping gösterileri festival kapsamında yer aldı. Etkinlik, planlandığı Zafer Bayramı haftasından hava muhalefeti nedeniyle bu haftaya ertelendi.

gösteriler ve öne çıkan anlar:

Yarışma ve gösteriler Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla yapıldı. Kaymakamlık desteğiyle düzenlenen organizasyonda Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu tandem uçuşa katılarak gökyüzünün keyfini çıkardı. Festivalin maskotu olan Badem isimli köpek de pilotuyla birlikte tandem uçuşu gerçekleştirdi ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yerden havalanan paratrike ile yaklaşık 2 bin metre yüksekliğe çıkan bir pilotun buradan gerçekleştirdiği serbest atlayış (base jumping) izleyenlerin nefesini kesti. Ayrıca düzenlenen hedef yarışmaları ve halk etkinlikleri, pilotlar ile vatandaşlar arasında keyifli anlara sahne oldu.

mekân ve süreklilik:

Festival başkanı Celal Akbulut, Simav Kaymakamlığı başta olmak üzere destek veren kurumlara ve organizasyona katılan pilotlara teşekkür etti. Akbulut, festivalin sona ermesinin ardından ilçe genelinde uçuşların yıl boyunca devam edeceğini vurguladı. Simav’da halen Aksu Takeoff ve Ormanlı Takeoff olmak üzere iki uçuş tepesi aktif kullanılıyor; iniş alanından yaklaşık 1000 metre yükseklikte bulunan kalkış noktaları, havacılık sporlarına ilgi duyanlara yıl içinde uçuş deneyimi sunuyor.

SİMAV’DA HAVACILIK FESTİVALİ GÖKYÜZÜNÜ RENKLENDİRDİ