Gökyüzünde huzur: 36 dronla gece gündüz güven denetimi

Havadan denetimle kent güvenliği sağlanıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği, kentin huzur ve güvenini artırmak amacıyla dron destekli denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kritik noktaları havadan izleyerek potansiyel olayları önlemeye ve müdahale süresini kısaltmaya çalışıyor.

Operasyonel yapı:

Birlikte görev yapan ekipte 36 dron ile 77 personel yer alıyor. Teknolojik donanım açısından dronlar sesli komut verebilen ve gece görüşü sağlayabilen özelliklere sahip. Birimler, sahayı sürekli tarayarak risk oluşturan durumları tespit ediyor.

Müdahale ve izleme:

Uygulamada gökyüzünden şehirdeki her nokta izleniyor; yaşanan veya yaşanması muhtemel olaylara anlık müdahale edilerek huzur-güven ortamının pekiştirilmesi hedefleniyor. Çalışma, "Görünmeyeni görmek için Gazi şehrin semalarındayız" sloganıyla yürütülüyor.

GAZİANTEP’TE KENTİN HUZUR VE GÜVENİ İÇİN SON TEKNOLOJİ 36 ADET DRON İLE HAVADAN DENETİM YAPILIYOR.