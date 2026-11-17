Gölbaşı'nda ara tatil sinema günleri başladı

Gölbaşı Belediyesi, ara tatil döneminde çocukların hem eğlenmesi hem de kültürel etkinliklere erişmesi amacıyla düzenlediği Ara Tatil Sinema Günlerini hayata geçirdi. 16-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek program, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla açıldı.

ilk gösterim ve çocukların tepkisi:

Açılış gününde salonda çocukların büyük ilgisiyle karşılanan gösterimlerde sevilen animasyon filmleri Rafadan Tayfa Kapadokya ve Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas seyirciyle buluştu. Gösterimler dolu salonlarda gerçekleştirildi; etkinlik kapsamında çocuklara ayrıca pamuk şeker ikram edildi. Beyaz perdede film izlemenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, etkinlik dolayısıyla belediye yönetimine teşekkür etti.

belediye başkanının mesajı:

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı: Çocuklarımızın yalnızca eğitim hayatlarında değil, sosyal ve kültürel yaşamlarında da güzel deneyimler kazanmalarını önemsiyoruz. Ara tatil dönemini çocuklarımız için unutulmaz anılara dönüştürmek istedik. Sinema Günleri ile hem çocuklarımızın eğlenmesini hem de arkadaşları ve aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmelerini amaçladık. İlk günden gösterilen yoğun ilgi ve çocuklarımızın mutluluğu bizleri de çok sevindirdi. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın hayallerine, mutluluğuna ve gelişimine katkı sunan etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini Ara Tatil Sinema Günleri’ne bekliyoruz.

program ve rezervasyon bilgileri:

Etkinlik süresince çocukların severek izlediği animasyon ve macera filmleri gösterimleri devam edecek. Program kapsamında Buz Devri, Köstebekgiller, Zootropolis ve Ters Yüz gibi yapımlar yer alırken; yetişkin izleyiciler için 120 ve Aybüke filmleri de gösterilecek. Gösterimlere katılmak isteyen vatandaşların, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki seanslar için Gölbaşı Belediyesi'nin resmi sitesinden rezervasyon yaptırabilecekleri bildirildi. Etkinlik 21 Kasım'a kadar sürecek ve tüm çocuklar ile aileleri davet ediliyor.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLARA PAMUK ŞEKER İKRAM EDİLDİ.