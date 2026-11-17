Yunusemre'de çocuk tiyatrosu yoğun ilgi gördü:

Yunusemre Belediyesi'nin ara tatil etkinlikleri kapsamında sahnelenen Bizim Ayşe Masalları Kurtarıyor adlı çocuk oyunu, iki ayrı seansta minik izleyicilerle buluştu. Gösteri ücretsiz olarak düzenlendi ve çocuklar ile aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik ve sahne ayrıntıları:

Etkinlik, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Selami Arı'nın yazıp yönettiği, Maksat Koop tarafından sahnelenen oyun, renkli sahneleri ve canlı performanslarıyla iki ayrı seansta minik izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Oyun, Ayşe'nin masalları ve masal kahramanlarını kurtarmak için çıktığı macerayı konu alıyor. Sahnelemenin odaklandığı noktalardan biri, çocukların hayal gücünün gelişiminde kitapların ve masalların önemi oldu; gösteri, ekran karşısında geçirilen zamana alternatif olarak kitap okuma alışkanlığını teşvik etti.

Belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

Etkinliğe katılan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Pınar Kına, organizasyonda emeği geçen Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları ile Maksat grubu'na teşekkür etti.

Ücretsiz gerçekleştirilen tiyatro gösterisi, ara tatilde çocuklara ve ailelerine hem eğlenceli hem de eğitici anlar yaşatarak yoğun beğeni topladı.

YUNUSEMRE BELEDİYESİNİN ARA TATİL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNELENEN "BİZİM AYŞE MASALLARI KURTARIYOR" ADLI ÇOCUK OYUNU, İKİ AYRI SEANSTA MİNİK İZLEYİCİLERLE BULUŞTU. ÜCRETSİZ DÜZENLENEN GÖSTERİYE ÇOCUKLAR VE AİLELERİ YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.